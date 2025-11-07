Koldo y Aldama, citados a declarar en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre el ministro Torres

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados los próximos días 27 y 28, respectivamente, al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama en la causa a la que da nombre el primero y en la que se investigan los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 afirma acordar esta diligencia a instancias de la fiscalía una vez recibido el informe del pasado 30 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias, en el que se reflejaban los contactos que la presunta trama de corrupción mantuvo con el entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a Víctor de Aldama el día 27 y un día después lo hará Koldo García para que aclaren la relación que mantenían en relación con la venta de mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión. El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor, considera que lo descrito por la Guardia Civil puede ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias.

El escrito en el que la citación de ambos, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que, según las conclusiones de la UCO, los contratos "enmarcados temporalmente en la crisis del covid en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores". Con ese pago, Aldama se aseguraba la "actuación" de Koldo "en el seno del MITMA" (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), a cuyo frente estaba el todavía diputado José Luis Ábalos.

El pago permitía a Aldama "tener acceso al propio ministro", imputado ante la Sala Segunda del Supremo, al ser aforado. En la declaración que el empresario prestó el 21 de noviembre del año pasado, en la que empezó a colaborar con la justicia, lo que le permitió abandonar la cárcel, "reconoció que en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio José Luis Ábalos". La relación económica "se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022", afirma el fiscal, que recuerda que para entonces ya llevaban ocho meses fuera de Transportes.

"Este patrón, por tanto, comportaría que los pagos realizados por Víctor de Aldama no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal". En este caso, como refleja el informe de la UCO "a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material, cobro por parte de Soluciones de Gestión, etc".

Tras recordar que la anterior comparecencia de ambos imputados ante el juez Moreno obedecía a los contratos por la compra mascarillas que se habían realizado por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, el fiscal pide que también lo hagan en relación con los contratos realizados con Canarias.

