Polémica
Vox propone en Murcia prohibir en espacios públicos la "vestimenta islámica que oculte el rostro"
Virginia Martínez, diputada del partido en la Asamblea regional, asegura que su formación busca "defender a la mujer frente a quienes pretenden denigrarla"
Redacción
Virginia Martínez, diputada de Vox en la Asamblea de Murcia, anunció que su formación ha registradoen la cámara una iniciativa para prohibir el uso del burka, así como cualquier otra "vestimenta islámica que oculte el rostro" en espacios públicos de la Región de Murcia, especialmente en los centros educativos, con el objetivo de "garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres y niñas".
Martínez ha explicado que esta iniciativa busca "proteger a las menores y promover una convivencia basada en los valores de libertad y respeto", evitando que se normalicen "prácticas contrarias a los derechos fundamentales". "Queremos que las niñas puedan ser libres y vestir libremente, sin esas cárceles que las oprimen", afirmó.
A renglón seguido, destacó que "Vox es el único partido que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres. Es el único partido que defiende a la mujer frente a quienes pretenden denigrarla y ocultarla tras una cárcel de tela".
Asimismo, la parlamentaria ha considerado "llamativo que aquellos que se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa sean los mismos que permiten la llegada masiva de culturas incompatibles con los derechos de las mujeres", concluyó.
