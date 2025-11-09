El Sáhara Occidental mantiene dividida a la izquierda española

La cuestión saharaui sigue siendo un punto de fractura en la izquierda española. Mientras el PSOE mantiene desde hace tres años —cuando el 18 de marzo de 2022 Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI— su respaldo a la propuesta marroquí de autonomía como solución al conflicto del Sáhara Occidental, Sumar y Podemos acusan a los socialistas de "bloquear" una reparación histórica para el pueblo saharaui. Las discrepancias son claras y se acentúan tras la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de considerar seriamente el plan de autonomía impulsado por Marruecos: un movimiento que refuerza la posición de Rabat en el tablero geopolítico internacional.

La postura del Consejo de Seguridad no pasó desapercibida en España que, a ojos de la ONU, sigue siendo la potencia administradora del territorio que fue colonia española hasta 1975. Durante décadas, el PSOE apoyó la causa saharaui y asumió que el Sáhara Occidental seguía siendo un territorio pendiente de descolonización. Una posición que llevó a los de Ferraz a defender el derecho a la autodeterminación en su programa electoral de 2019: "Promoveremos la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui". Sin embargo, esta postura contrasta en apariencia con el actual respaldo de los socialistas al plan marroquí, que desde Sumar califican incluso como un "retroceso". "No entendemos cómo el PSOE ha cambiado lo que defendía hace unos años ni por qué se ha roto el consenso histórico que existía en el país", apunta Rubén Hernández, del Grupo Motor Movimiento Sumar Canarias.

El PSOE

Aunque la nueva resolución de la ONU no modifica el estatus del Sáhara Occidental, sí considera la propuesta de autonomía de Marruecos como un plan "serio, creíble y realista" para poner fin a un conflicto que comenzó hace 50 años. España, señala Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, lleva medio siglo sin tener la solución para el pueblo saharaui, lo que justifica, a su juicio, que el camino más viable para avanzar en el conflicto sea la propuesta de autonomía planteada por el reino alauí. "Es ridículo afirmar que el PSOE bloquea una solución: ¿Qué poder tiene España para resolver el conflicto en el Sáhara 50 años después de haberlo desocupado?", sostiene.

Las críticas hacia los socialistas también llegan desde Madrid, donde consideran que han sido "claves" en promover la autonomía, "alejándose de los valores de la izquierda y de la defensa de los pueblos oprimidos", denuncia la diputada de Sumar Tesh Sidi, quien insta además a la izquierda a "ponerse las pilas" con el Sáhara Occidental. Numerosos representantes políticos coinciden en que lo único positivo de la nueva resolución de la ONU es la prórroga por un año del mandato de la Minurso. El plan de autonomía de Marruecos no parece la solución del conflicto. Desde Sumar reconocen la necesidad de retomar las negociaciones con el Partido Socialista para alcanzar una solución "justa", que pasa por la libre determinación del pueblo saharaui.

Más críticas

La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, considera que la postura adoptada por la ONU supone "un paso atrás". La decisión, que califica como "malas noticias" debería ser "reconsiderada", especialmente tras la actitud mostrada por diversos países y por la propia Unión Europea en torno a esta cuestión. El rumbo de los acontecimientos ya evidenciaba un deterioro, marcado por el giro diplomático de Pedro Sánchez hace tres años y por los contratos "ilegales" que se han suscrito dentro del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Sobre este asunto, la Corte de Justicia de la Unión Europea se pronunció dictaminando que los acuerdos comerciales y de pesca suscritos entre la Unión Europea y Marruecos que abarcan el Sáhara Occidental son inválidos, al no haberse consultado al pueblo saharaui y al considerarse dicho territorio separado y diferenciado del reino alauí.

En este contexto, la relación del Partido Socialista con Rabat ha sido histórica. Pero el cambio de postura del presidente sorprendió a Podemos, entonces socio de Gobierno, al entender que Moncloa se alineó con Marruecos para consolidar su plan en el Sáhara Occidental: "Fue una deslealtad no solo hacia el pueblo saharaui, sino también hacia su propio socio de coalición en aquel momento".

La proposición no de ley

El descontento con los socialistas ha llevado a las filas de Sumar a presentar una proposición no de ley en el Congreso para reclamar la importancia de celebrar el referéndum acordado por las Naciones Unidas. La crítica es tajante: "Hay que presionar a España para que vuelva a defender la libre autodeterminación del Sáhara, y hacerlo además en el plano internacional". El partido alude a la necesidad de una reparación histórica, que continuará siendo reclamada si el PSOE no la contempla: "Si no se actúa, se seguirá presionando".

