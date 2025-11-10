Hospital Central Universitario de Asturias
Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el hospital
La Delegada del Gobierno lleva desde el sábado en el centro sanitario donde la previsión es que permanezca algunos días
Vicente Montes
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se encuentra ingresada en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) desde el pasado sábado, según aseguraron fuentes próximas al PSOE asturiano.
El ingreso se ha producido tras sufrir la Delegada una indisposición y la previsión es que se prolongue varios días, mientras se realizan pruebas médicas, aunque no hay por el momento un horizonte para que reciba el alta médica. Este hecho ha motivado la suspensión de la agenda de Adriana Lastra.
El presidente del Principado, Adrián barbón, publicó un mensaje en sus redes sociales para expresarle su apoyo y cariño: "Estoy seguro que pronto estará bien y podrá volver a casa con su marido e hijos".
En medios próximos a la FSA se confía en la pronta reincorporación de la Delegada del Gobierno a sus tareas, aunque la fecha estará sujeta a la evolución médica y al resultado de las pruebas que se le practican.
