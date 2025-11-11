Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Mazón comparece en la comisión de la dana de las Corts valencianas

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana dará explicaciones sobre su agenda el 29 de octubre de 2024 y su papel en la gestión de la riada

D.A San José | M. L. Belarte | J.L.García Nieves | M. Vázquez

Valencia

Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, declara esta tarde en les Corts Valencianes por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. Tres horas antes de su comparecencia en la comisión de investigación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón.

En la declaración del ya exjefe del Consell de esta tarde no podrán estar presentes las víctimas debido a que Presidencia de la Generalitat ha copado todas las invitaciones y, por tanto, no ha dejado sitio para ellas.

