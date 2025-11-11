Vox designa a Óscar Fernández candidato en Extremadura

Óscar Fernández será el candidato de Vox a las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, tal y como ha anunciado este martes el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en una comparecencia al término de la reunión de la Ejecutiva del partido que ha realizado la designación, presidida por Santiago Abascal. Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, que a partir de ahora se centrará en su actividad en el Senado, tal y como ha anunciado el propio Garriga.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo