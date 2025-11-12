TOUR 'ESPAÑA COMBATIVA'
El despliegue policial frena el intento de Vito Quiles de entrar en la Universidad Complutense
El agitador había convocado un acto en el campus de Somosaguas, calificándolo de "el feudo de Podemos", dentro de su gira por España
Javier Niño González
El agitador político Vito Quiles había convocado este miércoles, a las 17.00 horas, un acto en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dentro de su gira España combativa. Sin embargo, la universidad ha recordado que no había recibido ninguna solicitud de autorización para acoger la actividad, por lo que el evento carecía de permiso oficial.
"Nos vemos este miércoles en la Complutense. Vamos a teñir el feudo de Podemos de alegría rojigualda pese a las amenazas de los violentos y extremistas", publicó Quiles en redes sociales días antes, tras cancelar el acto que tenía previsto el pasado 3 de noviembre en la Universidad de Navarra, suspendido por enfrentamientos entre grupos de estudiantes.
La Universidad Complutense emitió el martes un comunicado aclarando que "no existe ninguna solicitud registrada a través de los cauces oficiales establecidos para la cesión o uso de espacios universitarios" y recordó que toda actividad debe contar con autorización previa para "preservar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de las tareas académicas". Además, el centro reafirmó su "compromiso con los principios de respeto, pluralidad y diálogo constructivo", subrayando que la libertad de expresión "se ejerce siempre dentro del marco legal y académico que rige a las instituciones públicas de educación superior".
A pesar de no contar con autorización, Quiles se ha presentado en la Facultad de Ciencias Políticas, donde centenares de jóvenes se han concentrado a las puertas del edificio con una pancarta en la que se leía "Fuera fascistas de la universidad”, encabezados por varios manifestantes encapuchados.
En el entorno del campus de Somosaguas se han desplegado más de una decena de furgones de la Policía Nacional, que han establecido un amplio cordón de seguridad para mantener separados a los dos grupos congregados: uno frente a la facultad, con banderas republicanas, y otro en la parte superior de la calle, donde se ondeaban banderas de España y la Cruz de Borgoña.
La intervención policial ha permitido que ambos grupos se encuentren, evitando enfrentamientos directos y garantizar el normal desarrollo de la jornada universitaria. No obstante, al término del acto, Quiles se ha subido a un banco para dirigirse a sus seguidores, momento en el que un grupo contrario se ha aproximado lanzando insultos a los asistentes, lo que ha obligado a los agentes a intervenir de nuevo para separar a ambos bandos.
"No he visto nada igual en la vida. Cientos de policías y decenas de furgones para aislar una charla pacífica con estudiantes fuera de la Complutense. Es criminal y es de dictadura bananera lo que han hecho con España", ha escrito al respecto el agitador en sus redes sociales.
