Sánchez exige a Abascal que no pacte con el PP y que haya elecciones en la Comunitat Valenciana

Pedro Sánchez ha cambiado de interlocutor y ha dejado de pedirle a Alberto Núñez Feijóo que no pacte con Vox. En su lugar, el presidente del Gobierno ha apelado este miércoles al líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, para reclamarle que no llegue a ningún acuerdo con el PP en la Comunitat Valenciana para investir como presidente al popular Juanfran Pérez Llorca y que, en lugar de ello, se convoquen elecciones. Abascal se comprometido a hacerlo "un segundo después" de que Sánchez lo haga a nivel nacional.

"Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo sino al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos a elecciones, que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído a la Comunitat Valenciana", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del estado de los servicios sociales, de los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno y del estado de la legislatura tras la ruptura con Junts.

Un día después de que Feijóo bendijera a Pérez Llorca como candidato del PP para la presidencia de la Generalitat valenciana, Sánchez ha criticado que ahora se inicien unas negociaciones entre Feijóo y Abascal "sin luz ni taquígrafos". En este sentido, el presidente del Gobierno ha querido lanzar una advertencia a los dos dirigentes: "Habrá que esperar al acuerdo si es que lo hay, pero, ya les advierto: el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere nuestros compromisos internacionales europeos ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades".

Las condiciones de Vox

"Yo me comprometo solemnemente a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunitat Valenciana un segundo después de que usted disuleva las cortes y devuelva la voz a los españoles", le ha respondido Abascal al presidente del Gobierno antes de pedirle que, de no ser así, les deje seguir negociando: "Cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales".

Además, Abascal también se ha dirigido a Feijóo para dejarle claro que exigirán a su candidato que implemente ciertas obras en la Comunitat Valenciana y acepte sus condiciones: "Si no va a romper de una vez por todas con esos pactos, con el del terrorismo climático, con el de la inmigración masiva, pues con nosotros no tiene que contar, debería contar con el Partido Socialista que está muy convencido de todo ello". Por el momento, PP y Vox tienen hasta el próximo día 19 de noviembre para alcanzar un acuerdo en torno a Pérez Llorca.