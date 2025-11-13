La defensa del fiscal general apunta directamente a la "Fiscalía de la Comunidad de Madrid" como origen de la filtración

La segunda parte del día ha correspondido a los informes de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y, ya por la tarde, del abogado del Estado Iñaki Ocio, que coincidieron en pedir la libre absolución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del delito de revelación de secretos por el que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por la supuesta filtración de un correo electrónico que habría quebrado la presunción de inocencia del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La fiscalía defendió la actuación desarrollada a partir de la noche del 13 de marzo de 2024 por el ministerio público ante la información de El Mundo, que "debía ser atajada", por ser "falsa". Dijo "sostener que la divulgación a la prensa jamás se produjo por medios electrónicos", lo que restaría trascendencia al borrado de datos en los dispositivos de García Ortiz, para añadir que, en todo caso, aunque hubiese sido él quien filtró el correo, su actuación "sería impune porque la noticia ya era conocida" por los medios de comunicación cuando éste actuó y se elaboró la nota de prensa cuestionada en este procedimiento.

Por su parte, Ocio ha sido mucho más beligerante que la teniente fiscal del Supremo y no ha dudado en apuntar directamente como origen de la filtración a la "Fiscalía de la Comunidad de Madrid", que está "en una tercera planta de la calle General Castaños", aunque no le ha hayan dejado investigarlo, porque ha existido "una laguna en la instrucción” de la causa, "una voluntad de no investigar" a las demás personas que pudieron haber tenido acceso a los correos, que el fiscal general reclamó a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y esta a su vez al fiscal del caso, Julián Salto, la noche del 13 de marzo.

Así el defensor de García Ortiz enumeró quién podía tener acceso antes y después de que la Fiscalía General supiera de la denuncia fiscal interpuesta contra el administrador de Maxwell Cremona. Aseguró que al subirlo a los sistemas informáticos pudieron verlo 524 fiscales en uno de ellos y 176 en el otro.

La defensa señala que que una autoridad como el fiscal general tiene decenas de asuntos que tratar, por lo que considera "reduccionista" atribuirle un interés especial en la causa de González Amador. Cpmo ejemplo, cita que el mismo día, que la Fiscalía General es informada de la denuncia contra el empresario hay otra dación de cuentas en relación con la esposa "de otro político muy importante", en alusión a la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Mensaje filtrado

Argumenta que la única filtración de un correo electrónico acreditada en la causa es la del mensaje del 12 de marzo de 2024, en la que Julián Salto informa a la defensa de González Amador de la interposición de la denuncia en su contra y a manifestar que conformidad sigue siendo posible cuando el asunto sea judicializado, aunque haya más denunciados. "Este correo, cuando lo obtuvo por su abogado, se lo reenvió al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Miguel Ángel Rodríguez, extremo que se ocultó en la querella y uno de los motivos por los que García Ortiz se negó a responder a las acusciones.

"¿Cuántos datos más ignoramos por la mala fe del querellante?", se preguntó el abogado del Estado, que a continución explicó que no se puede argumentar un delito de revelación de secretos en hechos ya revelados. En este punto se refirió a los periodistas que declararon disponer del correo investigado antes que el fiscal general y recordó que uno de ellos, José Manuel Romero, declaró directamente que "una fuente solvente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid" le contó que el pacto partía de la defensa.

Línea por la que prosiguió la defensa de García Ortiz, que recordó que el periodista de la Ser Miguel Ángel Campos dijo que su fuente había sido un hombre que tenía su despacho en la tercera planta. "¿Saben dónde está la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en una tercera planta de la calle General Castaños? Por ahí es de donde la Abogacía del Estado señala que procede al filtración", afirmó Iñaki Ocio.

Por si aún todavía quedaba alguna duda de las malísimas relaciones que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, mantiene con García Ortiz, el abogado del Estado afirmó que ella tuvo el correo en cuestión cinco minutos que el propio fiscal general.

La defensa también se refirió al señalamiento de funcionarios de Hacienda por parte de la presidenta madrileña el día que se conoció la denuncia contra su pareja por parte de Díaz Ayuso, a lo que siguieron unos mensajes de su jefe de gabinete que atribuían descalificaciones contra la fiscalía e incluso una acusación de "prevaricación" contra el propio García Ortiz, al decir que había un pacto, propuesto por el ministerio público, que se había "parado desde arriba". De ahí que se acordara hacer una nota de prensa para atajar esas informaciones.

Nota de prensa

Sánchez Conde dedicó parte de su informe de conclusiones a asegurar que la nota de prensa en la que se reflejó que González Amador habría reconocido dos delitos de fraude a Hacienda de cara a conseguir un acuerdo de conformidad con la Fiscalía quedó fuera del procedimiento por la Sala de Admisión y la de la Apelación, al incluir datos que ya se conocían y que, por lo tanto, no puede ser constitutiva de revelación de secreto alguna.

La teniente fiscal del Supremo explicó que “la razón de pedir los correos era porque El Mundo había dado una noticia que no era cierta, porque el pacto había sido formulada por el letrado del señor González amador”, no por el Ministerio Público. La fiscalía, en defensa de García Ortiz, ha asegurado que "la primera comunicación que hace la Cadena Ser es anterior a que el fiscal general tenga los correos en su totalidad". Si no lo publicó fue porque no contaba con autorización hasta que se produjeron las noticias de El Mundoy la citada emisora.

González Amador, informado

La representante de la Fiscalía también señaló que Alberto "González Amador reconoció que fue informado de todas las incidencias que se producían en la causa, menos del correo en el que realizaba una propuesta de conformidad". También destacó que la estrategia informativa fue diseñada por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Ángeles Sánchez Conde terminó su informe ante el tribunal pidiéndole que ordenara la devolución de una copia de la documentación intervenida en el despacho de la fiscal jefa Provincial de Madrid que aún estaba en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.