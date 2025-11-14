Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana en Valencia

El asesor de Salomé Pradas confirma que el Es Alert ya se planteó en el Cecopi a las 17 horas

Asegura que a las 19 horas ya estaba preparado para enviarlo, por el embalse de Forata, pero que un debate entre los funcionarios Jorge Suárez y José Miguel Basset lo retrasó

Marco Presa accede al juzgado de Catarroja, esta mañana, a primera hora.

Marco Presa accede al juzgado de Catarroja, esta mañana, a primera hora. / Daniel Tortajada

Laura Ballester

Catarroja

El asesor de Salomé Pradas que la grababa constantemente para alimentar las redes sociales de la consellera, Marco Presa, ha confirmado este viernes en su declaración como testigo en la causa de la dana, que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas, se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas, como un mensaje para avisar a la población. Para Presa, el Es Alert no era algo desconocido ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por el temporal de nieve Filomena.

Marco Presa, que entraba y salia del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), ha asegurado que a las 19 horas el mensaje estaba preparado para alertar sobre la presa de Forata, pero que aún tardó una hora en enviarse por el debate que se suscitó entre los dos máximos tecnicos de la emergencia: Jorge Suárez, subdirector de emergencias y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad
  2. El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD
  3. La plaza de 17.000 metros cuadrados del corazón de Entrenúcleos abrirá a la ciudadanía a principios de 2027
  4. El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: 'Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien
  5. Sevilla, en aviso amarillo por la borrasca Claudia: estas son las horas en las que lloverá este jueves
  6. Vox supera al PSOE y se acerca al PP entre los jóvenes andaluces: Abascal tiene más apoyo que Feijóo y Sánchez
  7. La Universidad de Sevilla tiene terrenos en Montequinto y cerca del Virgen del Rocío para hacer viviendas de estudiantes
  8. Este es el nuevo hotel que abrirá sus puertas en pleno centro de Sevilla para la Semana Santa de 2027

Suspendido el tráfico ferroviario en Sevilla por una fuga de argón: parados los Media Distancia y los Cercanías de Renfe

Suspendido el tráfico ferroviario en Sevilla por una fuga de argón: parados los Media Distancia y los Cercanías de Renfe

Las obras de la Plaza Nueva limitan el tranvía de Sevilla y acabará en Archivo de Indias hasta 2026

Las obras de la Plaza Nueva limitan el tranvía de Sevilla y acabará en Archivo de Indias hasta 2026

Detenido un hombre por un homicidio en Cádiz

Detenido un hombre por un homicidio en Cádiz

La alegría compartida de María Moreno

La alegría compartida de María Moreno

Transgourmet Ibérica culmina la celebración de su centenario con un evento en el Museu Nacional d’Art de Catalunya y reafirma su liderazgo en la distribución alimentaria

Transgourmet Ibérica culmina la celebración de su centenario con un evento en el Museu Nacional d’Art de Catalunya y reafirma su liderazgo en la distribución alimentaria

La Seguridad Social gana 13.159 afiliados extranjeros en octubre, hasta un máximo de 3,1 millones

La Seguridad Social gana 13.159 afiliados extranjeros en octubre, hasta un máximo de 3,1 millones
Tracking Pixel Contents