Aplazan la declaración del exministro Martín Villa como investigado por la primera víctima de la Transición

El Tribunal de Instancia número uno de Elda (Alicante) ha aplazado al 4 de febrero de 2026 las declaraciones del miembro de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey y del exministro Rodolfo Martín Villa, previstas para los días 17 y 19 de noviembre de 2025, respectivamente, en calidad de investigados por la muerte de la considerada primera víctima de la Transición, Teófilo del Valle, el 24 de febrero de 1976.

El cambio de fecha se debe a "problemas de logística" en los juzgados de Albacete y Madrid, sedes en las que debían comparecer ambos investigados para prestar declaración mediante videoconferencia. El aplazamiento se comunicó a las partes personadas el pasado viernes por la tarde, según ha explicado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) en un comunicado.

De otro lado, el Tribunal de Instancia ha desestimado un recurso de reforma interpuesto por Martín Villa contra el auto en el que se admitió a trámite la querella presentada por el hermano de Teófilo, José Antonio del Valle Pérez. Además, la Fiscalía, a través de un escrito del fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ha mostrado su oposición a ese recurso del exministro.

En este contexto, Ceaqua ha valorado "muy positivamente" tanto la decisión judicial de mantener abierta la causa como el documento emitido por el Ministerio Fiscal, en el marco de "actuaciones coherentes con la vigente Ley de Memoria Democrática y con la normativa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

El hermano de Teófilo del Valle y querellante en el procedimiento, José Antonio del Valle, ha asegurado que, "aunque hubiera preferido que las declaraciones se celebrasen en las fechas inicialmente previstas, recibe con satisfacción la resolución de la jueza y el señalamiento de una nueva fecha".

Desde Ceaqua han apuntado que confían en que "la causa penal contra Rodolfo Martín Villa y Daniel Aroca del Rey" siga "avanzando" y que "el próximo mes de febrero puedan practicarse finalmente las declaraciones, permitiendo así que la instrucción prosiga con normalidad con el objetivo de establecer una verdad judicial y determinar las responsabilidades penales correspondientes".