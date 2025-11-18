Mazón dimitirá también como presidente del PPCV

Carlos Mazón dejará de ser 'president' de la Generalitat en cuanto las Corts apruebe la investidura de Juanfran Pérez Llorca como su sustituto, algo previsto para la próxima semana, y también dejará su responsabilidad al frente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, tal y como ha anunciado este martes en unas declaraciones el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, algo que hasta ahora no se había confirmado y que queda emplazado para "las próximas semanas".

Ha sido a la salida de un acto esta mañana en Madrid donde Feijóo ha comunicado este paso de uno de sus barones que afecta a la estructura de los 'populares' valencianos. "Mazón puso su cargo a disposición del partido, me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo", ha explicado el líder del PP que ha considerado de "muy correcta y muy coherente" que junto a su renuncia como máximo responsable del Consell hace dos semanas vaya también a "dimitir como presidente del PP valenciano".

Esta salida, que Feijóo ha calificado de "relevo adecuado en el partido a instancia del señor Mazón", se llevará a cabo en "las próximas semanas", según ha explicado el propio dirigente gallego, una vez finalice el proceso de investidura de Pérez Llorca quien este miércoles presentará su candidatura formal. Todo parece encaminado al acuerdo y a que la votación para oficializar su nombramiento será la próxima semana, después de su paso como testigo por el Juzgado de Catarroja en la causa de la dana.

Mazón llegó al liderazgo de los 'populares' de la Comunitat Valenciana en 2021 cuando era presidente de la Diputación de Alicante. Su sintonía con Pablo Casado, entonces al frente del PP, y especialmente con su mano derecha, el secretario general, Teodoro García Egea, le impulsaron para reemplazar a Isabel Bonig, que no solo dejó su cargo al frente del PPCV sino que renunció a su acta en las Corts. Su principal logro en sus cuatro años como líder del PPCV ha sido el triunfo electoral de mayo de 2023 que ha permitido a su formación recuperar la Generalitat.

Nuevas incógnitas

La salida de Mazón del liderazgo de los 'populares' abre ahora la incógnita de cómo afectará a su estructura. Tras no pocos roces entre Génova y la dirección autonómica para designar a Pérez Llorca como aspirante, las conversaciones entre Madrid y València se centrarán en ver quién y cómo asume las riendas de la sala de máquinas del partido, si habrá bicefalia (es decir, un líder diferente al 'president'), si será una gestora o si se convocará un congreso extraordinario. De fondo, el cartel electoral de 2027.

No es el único movimiento que se siente dentro de la formación. Con menos carga de poder, pero en lo que puede suponer un primer aviso simbólico de la reestructuración interna, el Grupo Popular celebrará este miércoles una reunión en las Corts. No hay orden del día fijado, señalan fuentes del mismo, pero con la propuesta de Pérez Llorca para presidir la Generalitat, quedará vacante el cargo de síndic, para lo que se necesitará una nueva designación.