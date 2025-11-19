Moncloa entiende tras la puesta en libertad de Cerdán que se precipitará el juicio oral y descarta más implicados

La noticia de la puesta en libertad de Santos Cerdán tras el informe de la UCO que desvela las mordidas a través de una UTE con Acciona ha cogido por sorpresa al Gobierno. La interpretación de miembros del Ejecutivo es que el juez contará ya con los indicios suficientes como para la apertura de un juicio oral. Un proceso en el que descartan que pueda haber más implicados del Gobierno.

El contenido del informe hace que abunden en la tesis de que pueda haber tráfico de influencias, pero no así irregularidades en contratos públicos en función de las pesquisas. Lo que señalan son las dificultades para detectar estas actuaciones o "fallas del sistema" de forma preventiva. Un sistema que consideran muy sofisticado e "imposible de detectar", según señalan fuentes del Ejecutivo

El informe de la UCO conocido este martes causó estupor en el PSOE porque, dicen, "prueba" los motivos por los que Cerdán terminó en la cárcel cuando estalló el caso y que algunos todavía dudaban de pruebas sufientes. Pero lo que más "duele" en el seno del partido es el "daño" reputacional en pleno ciclo electoral. "Esto solo alimenta la desafección y a Vox", resumían parlamentarios socialistas.

En esta línea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que el informe de la UCO es "horroroso para alguien que milita en el PSOE" y ha lamentado que "todo el núcleo duro" del presidente del Gobierno están "implicados de una forma u otra" en algún sumario.

En declaraciones a los periodistas recogidas por EFE, el presidente castellanomanchego analizó que la puesta en libertad de Santos Cerdán radica en considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han robustecido los consistentes indicios contra él por parte del Tribunal Supremo. García-Page ve "lógico" que se ponga en libertad de Cerdán, porque la prisión provisional "tendría que ser siempre una excepción y aplicarse lo menos posible" y señaló que "la conclusión de fondo" es que el juez "ya tiene suficiente documentación como para poder proceder", en alusión al informe de la UCO que se ha conocido este martes y que "da la apariencia de no ser el último", dijo.

