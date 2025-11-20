Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partido Popular

El PP llama a Cerdán a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo

Aprovechando su puesta en libertad, los populares le vuelven citar y también al que fue su 'número dos' en el PSOE, Juan Francisco Serrano, actual diputado del PSOE por Jaén

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

El Partido Popular (PP) llamará a Santos Cerdán a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno en el Senado, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, al día siguiente de la salida de la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE. Igualmente, García anunció que llamarán a declarar al que fuera su número dos en Ferraz, el diputado Juan Francisco Serrano, que sigue como miembro de la Ejecutiva de los socialistas.

Noticia en elaboración.

El alcalde de Sevilla delega Deporte a María Tena y refuerza a Blanca Gastalver en su nuevo Gobierno

La inversión en hidrógeno verde sitúa a Huelva como motor estratégico

Bienvenidos a la LICOrevolución: la ingeniería cosmética andaluza que triunfa en todo el mundo

Bakambu ya está de vuelta: el Betis recupera piezas y espera a Abde y Amrabat

Moby actuará en Sevilla el 7 de julio dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

La conexión eléctrica del norte de Córdoba queda en el aire hasta después de 2030

El alcalde paraliza el pago de 5 millones en horas extra atrasadas a la Policía en pleno conflicto por el Plan de Navidad

