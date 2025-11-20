Juicio al fiscal general
El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados
El tribunal por cinco votos frente a dos le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente es que también le impone dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.
El tribunal, que al alcanzar una mayoría ha decidido adelantar el fallo de la sentencia, también le condena a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una cantidad muy alejada de los 300.000 euros que solicitaba.
La Sala, por cinco votos frente a dos, considera a García Ortiz autor de un delito del 417.1 del Código Penal, que castiga "a autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". La pena impuesta al fiscal general es la multa mínima prevista para este delito (de 12 a 18 meses) y la mitad de la inhabilitación especial para empleo o cargo público (de uno a tres años).
El tribunal le absuelve de los demás delitos de los que era objeto de acusación, entre ellos, el de revelación de secretos por el que González Amador le pedía 4 años de prisión, petición que hicieron suya todas las acusaciones populares personadadas menos la ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que elevaba la pena que consideraba se le debía imponer a seis de cárcel.
El fallo, que ha sido notificado a las partes, aunque aún no surte efectos, porque la sentencia está pendiente de redacción, avanza que "los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán". La defensa de García Ortiz había solicitado la devolución de lo intervenido en el despacho de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, exonerada de cualquier responsabilidad antes de que el asunto llegara a juicio.
La resolución contará con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo, partidarias de la absolución del fiscal general. Como esta última era la encargada de dictar la sentencia y no comparte el sentir de los otros cinco magistrados que componían el tribunal, la ponencia se trasladará a su presidente, Andrés Martínez-Arrieta-
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
- Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
- Operación de venta a contrarreloj para salvar La Cartuja Pickman: las empresas pueden hacer ofertas hasta diciembre
- Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla
- La localidad de Jaén con una ciudad escondida a sus pies: está repleta de pasadizos subterráneos
- Buenas y malas noticias para el Betis tras el parón: así vuelven sus internacionales