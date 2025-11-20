El TC avala aplicar la amnistía a Jové, Salvadó y Garriga, al rechazar las dudas elevadas por el TSJ catalán

El Tribunal Constitucional se remite a su propia doctrina sobre la amnistía y, como estaba previsto, ha rechazado las tres cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Superior de Justicia catalán en otras tantas causas. La respuesta supone en la práctica dar vía libre por parte de la corte de garantías a que se aplique la medida de gracia a los imputados o acusados en ellas, entre los que se encuentran el diputado de ERC Josep Maria Jové, el presidente del Port de Barcelona y exparlamentario, Lluís Salvadó, y la 'exconsellera' de Cultura Natàlia Garriga, a punto de ser juzgados por su participación en la logística del 1-O.

Como adelantó EL PERIÓDICO, el pleno por mayoría ha rechazado las tres cuestiones en las que el TSJ mostraba su disconformidad con la norma, según la doctrina con la que en junio estableció sobre su constitucionalidad, a la que también ha sumado el rechazo de las dudas planteadas por el Supremo, que a diferencia de los magistrados catalanes solo elevó una cuestión y dejó todos los asuntos pendientes de lo que el Constitucional declarara en ella. Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa ha anunciado un voto particular discrepante.

En el caso de Salvadó, Garriga y Jové, la Sala Civil y Penal del TSJC no solo planteó la cuestión de inconstitucionalidad que ahora ha sido desestimada, sino también una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que, a juzgar por la propuesta de resolución del abogado general de la UE conocida la semana pasada, puede acabar corriendo la misma suerte que las dudas elevadas al TC.

En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aún no ha dictado la sentencia con la que determinará definitivamente si la malversación imputada en el 'procés' afecta a los intereses europeos o si la propia amnistía puede considerarse una "autoamnistía". Esa resolución se espera para antes de que acabe el año.

El pleno, del que no han formado parte los magistrados José María Macías y Juan Carlos Campo, se remite a las distintas sentencias que ya ha dictado sobre la amnistía, en concreto, la que resolvió el recurso interpuesto por parlamentarios del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado y la que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que a su vez se remitía a la primera.

Las sentencias que rechazan las dudas del TSJC no abordan los argumentos de inconstitucionalidad fundados en la posible vulneración los principios inherentes al Estado social y democrático de Derecho y la falta de habilitación constitucional para amnistiar, en relación con el pluralismo político y los límites a la acción política o la primacía de la Constitución por "defectos procesales en el planteamiento de las cuestiones", según informa el propio tribunal .

Y desestima las quejas basadas en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y en la infracción de los principios de separación de poderes y reserva de jurisdicción. En cuanto a la denunciada quiebra del derecho a la igualdad, porque no se amnistía a los contrarios a la independencia, la sentencia recuerda que la ley de amnistía ya fue declarada inconstitucional en ese punto, pero sin anularlo siempre y cuando se interpretara en el sentido de que “las disposiciones de la ley han de entenderse aplicables, con las mismas condiciones, límites y requisitos que sus normas establecen, a quienes realizaron los actos amnistiables con la finalidad de oponerse a la secesión o independencia de Cataluña o a la celebración de las referidas consultas”. Esta previa declaración de inconstitucionalidad determina que, en este punto, las tres cuestiones de inconstitucionalidad hayan perdido su objeto de manera sobrevenida.

Suscríbete para seguir leyendo