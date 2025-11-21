El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió sin jersey del restaurante

Carlos Mazón llegó el 29 de octubre con camisa y chaqueta y se fue "igual que entró". Es una de las afirmaciones que ha señalado el propietario de El Ventorro, Alfredo Romero, local en el que comió el 'president' de la Generalitat en funciones el día de la dana, hace más de un año, con la periodista Maribel Vilaplana, según ha indicado el abogado de Ciudadanos, acusación popular y particular en la causa, Eduardo García Ontiveros después de la declaración de Romero.

Según ha explicado García Ontiveros ante los medios de comunicación a las puertas del juzgado después de la declaración de Romero y en un descanso de la de Juanfran Pérez Llorca, el propietario de El Ventorro ha indicado ante la jueza que Mazón llegó el 29 de octubre primero al establecimiento, sobre las 14:15-14:30 horas y estuvo esperando en el reservado en el que comieron unos 15-20 minutos hasta que llegó Vilaplana, casi sobre las tres de la tarde.

En este sentido, García Ontiveros ha indicado que hasta este viernes pensaban que el reservado en el que comieron era una "sala grande" por la declaración que había dado Vilaplana en su momento, sin embargo, el hostelero ha explicado que no, que el reservado era una sala más bien pequeña donde solo había una mesa ovalada para cinco comensales. Esta sala se encontraría en la segunda planta y se utilizaría solo por el restaurante para clientes VIP.

Asimismo, otro de los datos que ha incidido el abogado de Ciudadanos que ha dicho Romero en su declaración ante la jueza es que Mazón se fue "igual que entró" en cuanto a su vestimenta. Ha especificado que llegó con camisa y chaqueta y que salió igual. Esta declaración chocaría con lo dicho hasta ahora por el 'president' de la Generalitat en funciones que aseguró que se había puesto un jersey que llevaba en la mochila porque tenía frío, la misma vestimenta con la que llegó al Cecopi a las 20:28 horas.

Confirma las horas

Alfredo Romero ha confirmado que tanto Mazón como Vilaplana abandonaron el local entre las 18.30 y las 19 horas, como muy tarde, ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración. El interrogatorio se ha iniciado, como es habitual, con las preguntas de la jueza, Nuria Ruiz Tobarra. El restaurador ha confirmado que la reserva se hizo dos o tres días antes desde la Generalitat, aunque no recordaba por partequién.

La comida se hizo en un rerservado en la primera planta del restaurante (una finca antigua ubicado en el barrio de la Seu-Xerea del distrito de Ciutat Vella de València). Romero ha confirmado que primero llegó Carlos Mazón, entre las 14.15 y las 14.30 horas, a quien sirvió "un agua y unas papas o aceitunas". Sólo y sin escoltas. Y así permaneció hasta que llegó la periodista Maribel Vilaplana a "las 14.50 o15 horas".

El hostelero ha confirmado que algunas compañías telefónicas tienen problemas con la cobertura, porque algunos clientes se han quejado, pero en una de ellas no hay problemas de conexión. Sobre la razón principal de su declaración, si llegó escuchó hablar a Mazón por teléfono (sobre la dana o cualquier otro tema), el propietario del restaurante ha negado que lo escuchara hablar o incluso que lo viera con el teléfono en la mano. De hecho, ha asegurado que siempre que entraba en el reservado, a servir los platos, Mazón estaba "siempre sentado". Aunque en su declaración, Vilaplana aseguró que el jefe del Consell se levantaba para hablar por teléfono.

Respecto a la factura de la comida, ha confirmado que no se abonó en el momento sino que se facturó días después (con fecha, pero sin hora) para que la abonara el Partido Popular, que la pagó por transferencia, según ha confirmado el propietario de El Ventorro. No ha aclarado el menú que comieron pero, a preguntas de varios abogados, ha confirmado que Mazón y Vilaplana bebieron una botella de vino, varias botellas de agua y "probablemente una caña [de cerveza] al inicio".

Su declaración ya ha finalizado y Alfredo Romero ha abandonado los juzgados de Catarroja a las 11.42 horas.

Citados el 5 de noviembre

La magistrada decidió citar a Romero y Pérez Llorca en un auto dictado el 5 de noviembre, en el que acordó escuchar en calidad de testigos, por tanto obligados a decir verdad, a todo el núcleo duro de Mazón en el partido y en el Palau de la Generalitat. Además de Juanfran Pérez Llorca, la jueza de la dana decidió convocar al secretario autonómico del gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca (el próximo en declarar el 26 de noviembre). También se citó, aún sin fecha, al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; al director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; al asesor de Mazón pagado por el PPCV Josep Lanuza, y a la jefa de prensa de Mazón Maite Gómez. Y también al propietario del restaurante El Ventorro. Las comparecencias las solicitaron las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE, bajo la dirección letrada de Nuria de Antonio, y Ciudadanos, representados por Mamen Peris y Eduardo García-Ontiveros.

Las partes no pueden preguntar directamente por lo que hizo o dejo de hacer Carlos Mazón durante la sobremesa en El Ventorro, porque está aforado, pero la jueza, el fiscal y los abogados de las acusaciones y defensas sí pueden interrogar a los testigos sobre el intercambio de llamadas y detalles del entonces presidente de la Generalitat y Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia desde que a las 15 horas se decretó el nivel 2 del plan especial de inundaciones.

Justificación de la testifical de "Juanfran Mazón"

La testifical de Pérez Llorca estaba justificada a juicio de la magistrada, porque la exconsellera investigada Salomé Pradas mantuvo varias comunicaciones con el número dos de Mazón: "A las 18.57 horas llamada perdida; a las 18:58 horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una llamada entrante de 9 segundos". Pérez Llorca también mantuvo dos breves llamadas con Mazón a las 18:57 horas. Según la versión de Pradas, a esa hora es cuando se puso sobre la mesa el famoso mensaje del Es Alert, que se envió a las 20.11 horas. Aunque testigos y vídeos incorporados a la causa han confirmado que desde las 17.10 horas se hablaba de enviar "mensajes de alerta a la población".

Funciones directivas y de coordinación de Mazón

Estas comunicaciones entre Pradas, Pérez Llorca y Mazón, según la jueza de la dana, "han de ponerse en contexto con las que se intercambiaron Salomé Pradas y Carlos Mazón a las 18.16 horas, llamada saliente de 7 segundos; a las 18:25 horas, llamada saliente de 43 segundos y las 18:30 horas una llamada entrante de 33 segundos. Los intercambios e intercambios de los tres pueden en el caso del testigo propuesto, proporcionar información sobre los extremos referidos en el auto de la Audiencia Provincial de València" en el que se señalaba que "el presidente ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell" que tiene atribuidas "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell". Sobre Pérez Llorca la jueza recalca, además, que "la investigada [Salomé Pradas] le atribuye un vínculo, una cercanía de dicho testigo con el presidente de la Generalitat hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre de 'Juanfran Mazón', no Pérez Llorca".

Los papeles que firmó Mazón y posible "oyente" de conservaciones con Pradas

En relación con el propietario del restaurante El Ventorro, donde Mazón y Vilaplana pasaron la sobremesa del 29-O, la magistrada decidió citarlo a declarar tras la testifical de la periodista, quien "manifestó que era la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban la testigo y el señor Mazón y que incluso durante un periodo en el que el Mazón firmaba unos papeles que le habían sido entregados por el dueño del restaurante, este estuvo a la espera de que se los devolviera, dada la posibilidad de que dicha persona pudiera haber escuchado alguna conversación de Mazón con Salomé Pradas procede averiguar los datos de identidad del dueño del restaurante El Ventorro y citarlo como testigo".