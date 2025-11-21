Juicio de la dana
La jueza de la dana cita a declarar a los escoltas y el chófer de Carlos Mazón
Considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos"
Laura Ballester
La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado citar a petición de una acusación particular y la acusación popular que ejerce Compromís requerir la identificación para sus posteriores citaciones como testigos de los escoltas y el chófer asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas.
La magistrada considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior.
Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat.
Junto al auto se ha dictado una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) da cuenta de la recepción y traslado a las partes de diversos informes remitidos por la Conselleria de Emergencias en contestación a requerimientos judiciales.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla
- Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
- El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
- La viceconsejera de Hacienda defiende que la Junta de Andalucía no perdió dinero al adjudicar con contratos de emergencia las obras del Muñoz Cariñanos
- Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025
- Operación de venta a contrarreloj para salvar La Cartuja Pickman: las empresas pueden hacer ofertas hasta diciembre