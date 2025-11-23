Sánchez apunta a un recurso ante el Constitucional e insiste en su defensa del fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, además de apuntar a que otras instancias jurídicas -en referencia al Constitucional- puedan dirimir aspectos "controvertidos" de la sentencia, una vez que se conozca todo su contenido.

Tras lamentar el fallo, respetarlo y acatarlo, ha señalado que una vez abierto el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, hay un segundo paso en toda sociedad democrática que es ver qué otras instancias jurisdiccionales pudieran "dirimir algunos aspectos una vez que se conozca el contenido de la sentencia y que a lo mejor puedan ser controvertidos". Con estas palabras, Sánchez abriría la puerta a un posible recurso de amparo ante el Constitucional.

Desde Johannesburgo y con motivo de la cumbre del G20, Sánchez valoraba en público y por primera vez la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, Sánchez, que ha señalado que el Gobierno ya ha iniciado el proceso para sustituir a García Ortiz por otra persona de reconocida solvencia, ha considerado que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.