Primera reacción tras la condena de García Ortiz
Sánchez apunta a un recurso ante el Constitucional e insiste en su defensa del fiscal general
El presidente del Gobierno considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto e insiste en esperar a conocer todo el fallo
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, además de apuntar a que otras instancias jurídicas -en referencia al Constitucional- puedan dirimir aspectos "controvertidos" de la sentencia, una vez que se conozca todo su contenido.
Tras lamentar el fallo, respetarlo y acatarlo, ha señalado que una vez abierto el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, hay un segundo paso en toda sociedad democrática que es ver qué otras instancias jurisdiccionales pudieran "dirimir algunos aspectos una vez que se conozca el contenido de la sentencia y que a lo mejor puedan ser controvertidos". Con estas palabras, Sánchez abriría la puerta a un posible recurso de amparo ante el Constitucional.
Desde Johannesburgo y con motivo de la cumbre del G20, Sánchez valoraba en público y por primera vez la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Asimismo, Sánchez, que ha señalado que el Gobierno ya ha iniciado el proceso para sustituir a García Ortiz por otra persona de reconocida solvencia, ha considerado que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- Descubre el mejor desayuno de la provincia de Cádiz: tortilla, jamón, embutidos, queso, zumo... por 9 euros
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 22 de noviembre de 2025
- Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 22 de noviembre de 2025
- Recta final de la restauración de la Macarena: prueba de luces en el camarín
- Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla pudo dejar hasta 1,8 millones a la empresa vinculada a Santos Cerdán