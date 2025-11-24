Azcón, sobre los adelantos electorales: "Preferiría las generales mañana, y las de Aragón en 2027"

El presidente aragonés hace días que ya no descarta un adelanto electoral en Aragón, aunque sigue describiéndolo como "la última opción" del Ejecutivo que lidera. Jorge Azcón ha asegurado hoy en una entrevista en Onda Cero que "preferiría que las elecciones generales fueran mañana mismo y, las autonómicas en Aragón, en 2027". El presidente de Aragón sigue insistiendo en que es "cuestión de días" la presentación del presupuesto para 2026, para cuya aprobación necesita los votos de Vox, en uno de los peores momentos en la relación entre ambas formaciones.

Durante la entrevista radiofónica, Azcón ha vuelto a recordar que Aragón vive "una situación excepcional, con miles de millones de euros que vienen a Aragón en forma de inversiones del sector tecnológico". "Esta misma semana, se pone la primera piedra de la gigafactoría", ha destacado. "No hay ninguna otra comunidad autónoma con inversiones como Aragón en todo el sur de Europa, no en España", ha defendido Azcón, como uno de los argumentos principales para intentar aprobar los presupuestos de 2026, si puede ser, con los mismos socios que le apoyaron en 2024.

Así, ha incidido en que intentará aprobar los presupuestos. "Voy a intentar que se apruebe el presupuesto y abriré una ronda de contactos cuando presentemos el proyecto, en cuestión de días", ha declarado.

Sin embargo, el Gobierno aragonés todavía no ha aprobado el techo de gasto en el Consejo de Gobierno, ni lo ha llevado a las Cortes de Aragón. Así que faltan varios trámites imprescindibles antes de presentar las cuentas.

"Voy a intentar que se aprueben los presupuestos. Si hubo una mayoría parlamentaria que fue capaz de aprobar el presupuesto de 2024, con el PAR, Teruel Existe y Vox, ese mismo presupuesto, pero mejorado, es el que se va a presentar en 2026", ha añadido. "En mayo de 2023, los aragoneses ya dijeron que querían un cambio en Aragón", ha recordado.

También ha dicho Azcón, en una vía abierta tan claramente solo desde la última semana, que "si no hay presupuestos, la última opción es que haya elecciones: hay que ser coherentes". Y ha dejado sin responder la pregunta sobre si presentará su proyecto en las Cortes, aún sin saber si tendrá los votos para aprobarlos. Eso sí, ha declarado que "Aragón tomará sus propias decisiones" sobre un hipotético adelanto electoral, descartando de inicio una cita con las urnas coincidiente con cualquier otra comunidad autónoma gobernada por sus homólogos del PP, como Andalucía y Castilla y León.

"A Santi lo conozco desde que éramos jóvenes"

En las últimas semanas, las relaciones con Vox se han ido enfriando hasta el punto de que la dirección del partido en Madrid llegó a pedir que Azcón no fuera el candidato en una hipotética investidura futura si quería para gobernar los votos de la ultraderecha. Con todo, en la entrevista radiofónica ha reconocido la relación de amistad que tuvieron, como jóvenes militantes del Partido Popular, y que sus relaciones hasta ahora han sido buenas.

"Hemos hablado muchas veces. A Santi (Santiago Abascal) lo conozco desde que éramos jóvenes y me he entendido hasta el momento con él, sí", ha expresado. También ha dejado claro que "Vox y el PP son dos partidos distintos" y ha dicho que "Vox tiene que entender cómo funciona la democracia: si tenemos que ser la alternativa política, tenemos que ponernos de acuerdo en el mínimo común denominador. Lo contrario es la anarquía y el caos", ha zanjado Azcón.