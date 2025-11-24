El presidente de la Diputación de Valencia ante la comisión de la dana en el Congreso: "Yo no he mentido nunca"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha afirmado este lunes ante la Comisión de la dana en el Congreso de los Diputados que él "no ha mentido nunca" con relación a supuestas contradicciones en las que ha incurrido en sus diferentes testimonios.

El también alcalde de Gavarda ha sido preguntado hoy por diputados de los distintos grupos parlamentarios por las distintas versiones de lo sucedido el 29 de octubre de 2024 que ha ido dando hasta la fecha a medios de comunicación y en declaraciones judiciales y ha rechazado en todo momento haber incurrido en "contradicciones" o "haber mentido".

Tras acusarlo de haber sostenido un "relato incoherente" durante todo el pasado año, la diputada del Grupo Mixto Águedá Micó le ha preguntado por su ya famosa frase durante la reunión mantenida por el Cecopi el día de la tragedia en la que Mompó dijo: "Enviadlo de una puta vez" (en alusión al Es-alert).

Cuestionado acerca de algo que aún se desconoce, Mompó ha reiterado a quien le hacía la pregunta que "no dirigía la emergencia" y que la frase iba destinada "en general, a los que estaban en el Cecopi, a Salomé Pradas (la entonces consejera), a los técnicos, a todo el mundo", ha insistido, si bien no ha sabido decir por qué ese mensaje no se había enviado aún.

"Lo que digo y sigo considerando es que se tardó mucho en enviar la alerta", ha admitido al tiempo que ha remarcado que él no estaba al mando de la operación y que acudió al Cecopi -donde estuvo desde las 17:45 de la tarde - de manera voluntaria.

"Fui al Cecopi a ayudar, no como político sino como persona", ha dicho.

Sobre la dana, Mompó ha afirmado que "es la peor catástrofe de nuestra historia y por tanto se tiene que acometer con todo lo que dispongamos, las administraciones" y que su "sensación a día de hoy es que parece que no hayamos aprendido demasiado".

Vicente Mompó. / JORGE GIL/EUROPA PRESS / Europa Press

"Yo no vengo aquí a salvar a nadie. Luego están los tribunales, que tendrán que hacer el papel que tengan que hacer, pero yo creo que como políticos nuestra función aquí es mejorar, no la vida de las personas y mejorar los servicios y mejorar el día a día", ha señalado.

Su intervención se ha producido después de que esta mañana se personara ante la comisión la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, que defendió por la mañana su gestión durante la catástrofe, que costó 229 muertes en la Comunitat valenciana.