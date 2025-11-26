El juzgado certifica que la periodista Maribel Vilaplana pagó a las 19.48 horas y salió del aparcamiento a las 19.51 horas del 29-O

Ya se conoce oficialmente la hora a la que salió la periodista Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la sobremesa de cuatro horas en El Ventorro con el presidente de la Generalitat Carlos Mazón. Es la pregunta que se intenta responder desde que Levante-EMV desveló ese detalle el 26 de octubre. Y desde que la consultora de comunicación declaró como testigo el 3 de noviembre. La hora exacta arroja luz y un dato objetivo sobre la franja horaria en la que el jefe del Consell volvió al Palau de la Generalitat. Caminando y sin escoltas, según su declaración en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados. La respuesta ha llegado hoy al juzgado de la empresa gestora del aparcamiento, tras entregar la periodista los datos contables del pago que realizó con tarjeta.

Según la certificación dictada por la letrada de la administración de justicia del juzgado de la dana, el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, la periodista introdujo su vehículo en el aparcamiento de la Plaza de Tetuán a las 14:38 horas del día 29 de octubre de 2024 por la “Entrada 1”. Posteriormente, pagó en el “Cajero 2” a las 19:48 horas del día 29 de octubre de 2024 un importe de 15,10 euros. Y salió del aparcamiento subterráneo a las 19:51 horas del mismo 29 de octubre.

Entrega del dato bancario por la periodista

El juzgado de la dana recibió el martes el justificante del extracto bancario del tique del aparcamiento, remitido por la periodista Maribel Vilaplana al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Según la información de su tarjeta bancaria la también consultora de comunicación pagó 15.10 euros por el estacionamiento, según revela una providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Verificación por la LAJ del juzgado de la dana

Una cantidad que se corresponde con un asiento abonado a las 19.47 (y 45 segundos) del 29 de octubre, según el listado facilitado por la empresa del aparcamiento y notificado a las partes de la causa de la dana. Este detalle horario es el que ha verificado la letrada de la administración de justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja con la empresa responsable del estacionamiento. La franja horaria acorta el tiempo en "blanco" que pasó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre que estaría hasta poco antes de las 20 horas con la periodista, hasta que supuestamente se despidieron en el Palau de la Generalitat.

Maribel Vilaplana confirmó en su declaración que el estacionamiento del 29 de octubre lo abonó con tarjeta. Al facilitar la información, se podía saber saber a qué hora pagó el aparcamiento y la hora de salida. Un horario que da un dato objetivo sobre la hora a la que Carlos Mazón se dirigía al Palau de la Generalitat. Una franja horaria, entre las 19 y las 20 horas, de la que Mazón se ha resistido a aclarar detalles y que sigue siendo una incógnita más de un año después, aunque el dato del pago del aparcamiento arroja un poco más de luz sobre esta cuestión.