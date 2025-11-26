Mazón asegura que fue andando del aparcamiento al Palau el 29-O y no aclara la hora de llegada

Carlos Mazón asegura que cubrió a pie y sin paradas el trayecto entre el aparcamiento donde Maribel Vilaplana tenía su vehículo y el Palau de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024, aunque no ha sabido concretar a qué hora llegó a su despacho. El president en funciones niega así que accediera a las inmediaciones de la sede del gobierno valenciano en el coche de la periodista, como ha publicado Levante-EMV.

Mazón ha mostrado su sorpresa por una información que a su entender "nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones" durante la dana y que "parece un asunto más de Sálvame que otra cosa". "Ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio desde la puerta del parking hasta el Palau, adonde vine andando", ha señalado.

Asimismo, ha añadido que "venir en coche a una zona perimetrada con acceso restringido donde lo más cerca que se puede llegar es a la misma calle La Paz, que es donde está el parking, no tendría demasiado sentido". Cabe destacar en todo caso que la boca del aparcamiento donde se despidieron está ubicada en la plaza Tetuán, algo más alejada de la calle La Paz.

En todo caso, ha insistido en que se "ratifica" en que fue "andando" desde "la puerta del párking que está prácticamente al lado del restaurante, en la calle Bonaire con La Paz, y que vine directamente al Palau sin hacer una parada ni entrar en ningún sitio".

Mazón no ha querido hablar de horarios. Pese a que la Generalitat ha venido defendiendo estas últimas semanas que llegó al Palau en torno a las 19.00, una versión que queda desmontada con la hora en que la periodista abonó el tiquet, a las 19.47, no ha querido confirmar si llegó hacia las 20.00 horas. "Nunca pude precisar si salí 15 minutos antes o después, tal como dije en el Congreso (...) Se dice que llegué a las 20.00, pero lo que puedo decir es que a las 20.00 yo estaba saliendo hacia l'Eliana", ha afirmado.

En paralelo, el president en funciones ha justificado su perfil bajo de estos últimos días. Un "perfil de prundencia" ante la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Ha querido lanzar un "mensaje de confianza" sobre las negociaciones con Vox, sobre quien se ha mostrado convencido que estará "a la altura de las circunstancias".