Directo | PP y Vox examinan hoy a Sánchez y Bolaños tras la renuncia de García Ortiz

El PP y Vox aprovecharán la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para pedir cuentas al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su consiguiente dimisión, y, en el Pleno siguiente, forzarán sendas votaciones sobre este asunto.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras la condena de la semana pasada, el fiscal general presentó este lunes su dimisión y el Gobierno propondrá para sustituirle a Teresas Peramato.

Hace casi un año, el propio jefe del Ejecutivo negó credibilidad a la causa contra García Ortiz y se pregunto públicamente "¿quién va a pedir disculpas al fiscal general", y ahora Feijóo ha cogido ese guante para 'devolverle' el interrogante.

Además, el PP ha puesto el foco en Bolaños, a quien la vicesecretaria de Política Institucional, Cuca Gamarra, pedirá que se pronuncia sobre si "ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia", también a propósito de la polémica de García Ortiz.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende que el ministro le confiese si cree que "la verdad se ha abierto paso" en el caso del fiscal general, cuya inocencia el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha defendido desde el inicio del procedimiento contra él. El pasado mes de enero, Bolaños usó la expresión "la verdad se abrirá paso" para defenderle.

También el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro pedirá explicaciones a Bolaños en el Pleno del Congreso por esta cuestión, con una pregunta similar a la de Feijóo: ¿"Va a pedir el Gobierno expresamente perdón a los españoles?".

Pero, además de estas preguntas y de que otros diputados puedan referirse a la condena a García Ortiz en sus debates con el Gobierno, tanto el PP como Vox han decidido dedicar a este asunto las interpelaciones que defenderán este miércoles en la sesión de control.

Dos debates

En concreto, el PP quiere que el Gobierno rinda cuentas "por el deterioro sin precedentes" al que, a su juicio, "ha sometido a las instituciones del Estado", en particular, a tras la sentencia condenatoria al máximo responsable del Ministerio Público. De su lado, Vox quiere que detalle las medidas que va a poner en marcha tras la decisión del Supremo.

Estas dos interpelaciones darán lugar a sendas mociones que se debatirán y votarán en la siguiente sesión plenaria, prevista para la segunda semana de diciembre, y en la que PP y Vox podrían proponer la reprobación de Bolaños.