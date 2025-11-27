España será el país invitado en 2027 a la feria de Hannover, el principal escaparate industrial del mundo

España será el país invitado de honor durante la edición de 2027 la Hannover Messe, la principal feria industrial del mundo. El anuncio se ha hecho en el XI Foro Hispano-Alemán que se ha celebrado este jueves en Madrid con motivo de la visita de Estado que el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, está realizando estos días. Tanto él como el rey Felipe VI han participado en el acto, donde ambos han pronunciado sendos discursos.

El dirigente germano ha celebrado la noticia de la feria, sellada poco antes en un acuerdo que autoridades de ambos países han firmado en la sede de la patronal CEOE, que ha organizado este encuentro entre gobiernos y empresarios españoles y alemanes. El Monarca ha agradecido la invitación y ha afirmado que la participación española "reforzará" los vínculos bilaterales a la vez que pondrá de manifiesto el "compromiso" con "la transformación industrial en su sentido más amplio, incluyendo la progresiva reducción de las emisiones de carbono y la automatización, digitalización e innovación de la industria".

Según Steinmeier, que España asuma un papel central como país invitado en la Feria de Hannover 2027 es un gesto que demuestra que ambos países comparten la ambición de impulsar un desarrollo económico innovador. “Lo que nos conecta es la voluntad de construir nuestro futuro de forma económicamente exitosa, digital y sostenible”, ha afirmado. En su discurso, Felipe VI ha destacado el alto nivel que tienen las empresas españolas en el sector de las infraestructuras y ferroviario, unos sectores en los que ha animado a "ampliar" la colaboración". "También podemos avanzar en el sector de la defensa, en el que España dispone de empresas industriales de gran relevancia en distintos ámbitos que ofrecen, por ejemplo, sistemas informáticos y de ciberseguridad de gran calidad", ha añadido.

La feria de la ciudad alemana se convierte cada primavera en el principal escaparate industrial del mundo, presentando los avances tecnológicos en áreas como la automatización industrial, la robótica, la microecnología y la metalmecánica. Este año, el país invitado fue Canadá. En las últimas ediciones, este acontecimiento ha reunido a más de 130.000 visitantes de más de 150 países.

Contexto geopolítico incierto

El mandatario alemán ha defendido la solidez de las relaciones económicas bilaterales y ha destacado el valor de décadas de cooperación entre empresas y asociaciones de ambos países. Ha reivindicado la importancia de esos vínculos durante un contexto incierto con un EEUU, ha afirmado, poniendo en duda un orden mundial que contribuyó a configurar de manera decisiva. Steinmeir, muy crítico siempre con Vladimir Putin, ha recordado la guerra lanzada sobre Ucrania y ha destacado que el líder ruso “ha destruido deliberadamente la arquitectura de seguridad europea”.

