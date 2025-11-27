'Salvados' consigue una entrevista bomba para este domingo: Salomé Pradas rompe su silencio para contar la verdad del día de la dana
La ex responsable de emergencias de la Generalitat Valenciana concede una entrevista a Gonzo para contar todos los detalles de aquel día
Redacción Yotele
Una entrevista bomba se podrá ver este domingo a partir de las 21:30 horas en laSexta. 'Salvados' y Gonzo han logrado que Salomé Pradas, máxima responsable de emergencias de la Comunitat Valenciana durante la dana, rompa su silencio para contar toda la verdad de aquel día.
En el avance promocional Pradas avanza algunos detalles de su versión: "Recibo la llamada del president [Mazón] y yo ahí le informo de la dificultad de poder a acceder a Utiel y Requena. Incluso ya se empezaba a hablar de desembalses de Forata". Entonces, Gonzo le pregunta si conocía donde estaba el president en ese momento, ante la respuesta negativa de la exconsellera.
Al final del avance, el presentador le pregunta a Pradas si notó preocupado a Carlos Mazón aquel día. "No" dice de manera contundente y demoledora mientras se encoge de hombros. En la entrevista Pradas contará este y otros "detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico en décadas de la Comunitat Valenciana, con 229 muertos".
Este testimonio llega un año después de su cese de la consellería, con Mazón ya fuera del cargo de president y con la sesión de investidura de Pérez Llorca en el aire, pues Vox no ha querido desvelar si apoyará al candidato o forzará el adelanto electoral.
