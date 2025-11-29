Pilar Alegría pide al PP que inicie su manifestación "en el kilómetro cero de la corrupción: la calle Génova"

La ministra de Educación y líder del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, considera que la manifestación convocada por el PP este domingo en Madrid bajo el lema '¿Mafia o democracia?' "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13, frente a una sede pagada con dinero negro y que recoge las siglas del único partido político que en España ha sido condenado por corrupción".

La portavoz del Gobierno ha reprochado a los populares que nunca se manifiesten "en favor de los servicios públicos ni de los derechos de los trabajadores" y les ha acusado de practicar una "oposición furibunda de ataque y derribo y de deshumanización" con la que han abandonado "valores, principios y políticas moderados para hacer suyo de arriba abajo el manual de la ultraderecha más radical".

Por ello, Alegría ha instado a los suyos a "no resignarse ni bajar los brazos" porque "son muchos los retos y el trabajo por mejorar la vida de la gente".

Un mensaje que ha trasladado a la cantera socialista aragonesa en el acto de clausura del XVI Congreso de Juventudes Socialistas de Aragón, en el que se ha elegido a Daniel Sanagustín como nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas Aragón.

La secretaria general ha destacado las "ganas e ilusión" por "transformar y mejorar" que percibe entre los integrantes más jóvenes del partido en la comunidad, a los que ha instado a "movilizarse" para seguir reivindicando las políticas justas en materia de vivienda, de educación y empleo y a que estén presentes en todas las esferas y en todas las instituciones.

"En los jóvenes socialistas percibo ganas de ser no el problema, sino la parte de la solución", ha asegurado. Alegría ha insistido en que "es mucho lo que nos queda por hacer" y por ello ha alabado la "ilusión, unidad, pasión, fuerza, proyecto, ideas" que percibe en las filas de su partido y que le llevan a no importarle cuándo se acaben convocando las elecciones autonómicas.

"Que nos convoquen las elecciones cuando quieran. ¿Sabéis por qué? Porque las vamos a ganar", ha trasladado a los suyos al tiempo que ha recordado su triunfo en las urnas de 2019 frente a Jorge Azcón que sin embargo no le permitió gobernar la ciudad de Zaragoza por el pacto del PP con Ciudadanos.

Y se ha marcado como objetivo "revertir los recortes" que, según considera, está llevando a cabo el PP en los servicios públicos, educación y sanidad. "Asfixiar y recortar lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos, que son los servicios públicos para seguir haciendo más grandes los bolsillos de unos pocos", ha considerado sobre la política del Ejecutivo de Jorge Azcón.

Alegría saca pecho de su gestión en el ministerio

Alegría ha reivindicado la subida del 80% en la política de becas del Gobierno de España y ha rechazado el concierto del Bachillerato impulsado por el PP. Además, ha fijado como objetivo mejorar la educación pública, con una apuesta clara por la etapa 0-3 años, así como las condiciones del profesorado, especialmente el de las zonas rurales, "porque no sé si lo sabéis, Aragón es una de las comunidades autónomas que peor paga a los profesores en ese complemento específico", ha acusado sobre una circunstancia que ha comenzado a ser revertida y que se remonta al último gobierno socialista.

Y ha denunciado la situación en la sanidad: "Mientras con una mano recortamos la sanidad pública, con la otra hacemos alfombra roja a la sanidad privada, también en Aragón, porque este es el patrón de conducta. Aquí da igual que se llame Azcón, Moreno Bonilla, Guardiola o Pérez Llorca. El patrón de conducta es siempre el mismo. Recorto lo público y beneficio al bolsillo de unos pocos. En esto el Partido Popular no se confunde", ha acusado.

Respecto a la política de vivienda, ha reclamado que todas las administraciones "arrimen el hombro" y ha asegurado que en estos últimos siete años el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a Aragón 325 millones de euros para poner en marcha 5.900 viviendas, algo más de 1.000 viviendas de nueva construcción y casi 5.000 rehabilitadas.

La receta socialista ha defendido que es la vivienda pública "para siempre" porque con ella "no se especula, no se hacen negocios", ha defendido. Además ha instado a las comunidades autónomas del PP a hacer uso de las herramientas disponibles para topar los precios de los alquileres, como la declaración de zonas tensionadas para limitar los alquileres.

El PP califica a Alegría como la "portavoz de las mentiras"

Los populares no han pasado por alto las acusaciones de Alegría en su intervención en la clausura del congreso de Juventudes Socialistas y su portavoz parlamentario, Fernando Ledesma, la ha acusado de ser "la portavoz de las mentiras, tanto en su papel de ministra como el de secretaria general de los socialistas aragoneses".

Desde el PP han denunciado que Alegría habla de "recortes" en Aragón porque "ni conoce la realidad de Aragón ni es capaz de construir una alternativa política".

Ledesma ha afirmado que día sí y día también Alegría "utiliza viejos mantras porque no puede ofrecer nada más a los aragoneses. Mentir es su modelo político, los datos y la realidad lo demuestran", ha denunciado.

En este sentido, el portavoz conservador ha recordado que el Gobierno de Jorge Azcón está invirtiendo "más que nunca" en Educación y en Sanidad. En educación en 2022, el último año completo de Gobierno del PSOE, el presupuesto para Educación no universitaria en Aragón fue de 1.105 millones y este 2025, con presupuestos prorrogados de 2024, ha ascendido a más de 1.300 millones.

"¿Dónde están los recortes? No tienen vergüenza. No hay recorte alguno, sino todo lo contrario. Tenemos más profesores que nunca y mejor pagados. Este curso, aun con menos alumnos, superamos de media las 21.000 nóminas, frente a las 17.785 que había en 2022", ha detallado Ledesma.

El portavoz del PP también ha repasado las cifras del presupuesto de Sanidad, que en 2022 fue de 2.242 millones y en 2024, de 2.768 millones, 526 millones más, un 24% más. "El PSOE dejó en Aragón la sanidad al borde del colapso, como ellos mismo reconocieron, no es de extrañar teniendo en cuenta que fueron ellos los que en 2022, cuando salíamos de una pandemia, recortaron el presupuesto de Sanidad un 4%", ha criticado Ledesma.

Además el portavoz del PP ha recordado a Alegría que el dinero destinado a conciertos para lista de espera quirúrgica es el mismo que el consignado por el anterior Gobierno de izquierdas, de algo más de 7 millones de euros al año. "Hay una diferencia: con nosotros la lista de espera quirúrgica en los últimos 12 meses ha descendido un 27%", ha expresado Ledesma.

Por otro lado, desde el PP han hecho referencia a las acusaciones de corrupción por parte del PSOE. Ledesma ha lamentado que a Alegría "le preocupe más una manifestación legítima que dar explicaciones a los aragoneses y a los españoles por toda la corrupción que rodea a su partido y a Pedro Sánchez".

"En la semana que Ábalos y Koldo han ingresado en prisión, en la semana que sigue sin dar explicaciones sobre el informe de la UCO y las ramificaciones en el PSOE-Aragón, Alegría no ve necesario pedir perdón. Mientras los aragoneses y los españoles estamos estupefactos con todo lo que ocurre, ella sigue sin dar la cara y callando ante todo lo ocurre en su partido y en su gobierno", ha concluido Ledesma.