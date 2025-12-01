La actriz Elisa Mouliaá pide 3 años de cárcel y 30.000 euros a Errejón por presunta agresión sexual

La representación letrada de Elisa Mouliaá ha solicitado al juez Adolfo Carretero que abra juicio oral contra el que fuera exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz.

La petición se realiza cuando aún está pendiente de resolver el recurso de apelación que presentó la defensa del político contra el auto de procesamiento que dictó hace algunas semanas el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Para esta parte, resulta "evidente" que el único ánimo que ha movido Mouliaá para denunciar a Errejón ha sido obtener "notoriedad e ingresos", mientras por parte de la acusación se argumenta la existencia de indicios suficientes para llevarle a juicio y dictar a una condena.