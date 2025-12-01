Agresión sexual
La actriz Elisa Mouliaá pide 3 años de cárcel y 30.000 euros a Errejón por presunta agresión sexual
La Audiencia Provincial de Madrid tiene aún pendiente resolver sobre el procesamiento del exportavoz de Sumar
La representación letrada de Elisa Mouliaá ha solicitado al juez Adolfo Carretero que abra juicio oral contra el que fuera exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz.
La petición se realiza cuando aún está pendiente de resolver el recurso de apelación que presentó la defensa del político contra el auto de procesamiento que dictó hace algunas semanas el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Para esta parte, resulta "evidente" que el único ánimo que ha movido Mouliaá para denunciar a Errejón ha sido obtener "notoriedad e ingresos", mientras por parte de la acusación se argumenta la existencia de indicios suficientes para llevarle a juicio y dictar a una condena.
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 29 de noviembre de 2025
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025
- Sevilla tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026