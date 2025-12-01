Comunidad Valenciana
El PP nombra a Mazón portavoz de una comisión de las Corts que no se reúne con un extra de 8.879 euros al año
El expresident es designado para la comisión de reglamento, con un extra de 634 euros al mes en 14 pagas, mientras el PSPV censura que, en lugar de quitarle el acta de diputado, Pérez Llorca "le premia"
José Luis García Nieves
Si había algún debate sobre la continuidad de Carlos Mazón como diputado en las Corts, lo que garantiza su condición de aforado y le aleja del radio de acción de la jueza de la dana, este debate ha durado poco. El nuevo diputado raso del grupo popular no lo será tanto. El portavoz del PP en la cámara autonómica, Nando Pastor, ha registrado un escrito a la mesa de las Corts en el que informa de varios cambios en el grupo derivados de la salida del presidente regional y del nombramiento de Juanfran Pérez Llorca, hasta ahora portavoz del PP, como nuevo jefe del Gobierno valenciano.
El cambio más relevante es que Mazón va a ser nuevo miembro de la comisión de reglamento, además de portavoz del PP en dicha comisión. A efectos prácticos, no va a suponer un gran cambio ni una mayor carga de trabajo en el día a día del expresident ya que esta comisión, literalmente, no se reúne casi nunca.
No se trata de una comisión legislativa. En dos años y medio de esta legislatura, la comisión de reglamento no lo ha hecho ni una sola vez. Únicamente aborda los cambios en el reglamento de las Corts, que se dan extrañamente. Ahora mismo, de hecho, hay en marcha una modificación, pero se ha presentado por lectura única, con lo que irá directamente al pleno, sin pasar por la comisión.
Subida de salario
Lo que sí que va a suponer para Carlos Mazón es un cambio en sus ingresos. Con la nueva situación, el exjefe del Gobierno autonómico pasa a ingresar unos 8.879,78 euros más al año, en bruto, atendiendo al extra de 634,27 euros que perciben los portavoces de comisión.
La noticia de la subida de sueldo al expresident por parte de Juanfran Pérez Llorca ha provocado la crítica de la oposición. "En lugar de exigirle el acta de diputado, le premia", señala el síndic del PSPV, José Muñoz.
Llorca, suplente en la diputación permanente
Además de este cambio, el PP ha presentado otras modificaciones fruto del movimiento en cadena que ha provocado la dimisión de presidente autonómico. Eduardo Dolón, que era miembro del PP en la comisión de reglamento, causa baja. En la comisión de gobierno interior, el nuevo síndic, Nando Pastor, sustituye a Juanfran Pérez Llorca. Y este, a su vez, se convierte en suplente de la diputación permanente, donde entra como titular el propio Pastor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 29 de noviembre de 2025
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025