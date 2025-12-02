Feijóo acusa al PSOE de "hipócrita" con las mujeres que denuncian acoso sexual de Paco Salazar
El líder del PP califica de "guarro" al antiguo colaborador de Sánchez y dice que alguien así no puede trabajar con el presidente
Madrid
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra el PSOE tras desvelar elDiario.es nuevas acusaciones de mujeres empleadas del partido contra Francisco Salazar, el que fuera colaborador de Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en Moncloa. En una breve declaración a los medios antes de asistir a un acto en Madrid, Feijóo acusó de "hipócritas" a los socialistas y calificó de "guarro" a Salazar, antes de decir que alguien así "no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno".
Noticia en elaboración.
