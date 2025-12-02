Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo acusa al PSOE de "hipócrita" con las mujeres que denuncian acoso sexual de Paco Salazar

El líder del PP califica de "guarro" al antiguo colaborador de Sánchez y dice que alguien así no puede trabajar con el presidente

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo organizado por La Razón.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo organizado por La Razón. / Eduardo Parra - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra el PSOE tras desvelar elDiario.es nuevas acusaciones de mujeres empleadas del partido contra Francisco Salazar, el que fuera colaborador de Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en Moncloa. En una breve declaración a los medios antes de asistir a un acto en Madrid, Feijóo acusó de "hipócritas" a los socialistas y calificó de "guarro" a Salazar, antes de decir que alguien así "no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno".

