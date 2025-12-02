Peste porcina
Illa admite que hay un "exceso de jabalís" en Cataluña e intensificará su reducción con "respeto" a los procesos
Gisela Boada
El president Salvador Illa compagina su agenda institucional en México con la gestión virtual de la crisis de la peste porcina africana (PPA) que afecta Cataluña, principalmente la zona de Collserola. Este martes ha vuelto a pedir "prudencia", dejar a los expertos definir la "mejor respuesta" y a los efectivos hacer su trabajo sobre el terreno. Por parte del Govern, ha asegurado que ya se están tomando todas las medidas necesarias, entre ellas acatar el "exceso de jabalís" que hay en Cataluña y que se propone limitar con un "control sinergético" de la fauna, es decir, la eliminando controladamente estos animales.
Se trata de un procedimiento que ya se está llevando a cabo en la comunidad autónoma, pero que ahora ha pedido a sus miembros del Executiu que aceleren. Lo primero será cuantificar el número de animales para poder hacer un control efectivo y todo, ha asegurado, se hará según lo marcan los protocolos. "Se debe hacer con respeto, con procedimientos reglados y no se puede hacer de cualquier forma", ha declarado en una rueda de prensa ante los medios en Guadalajara (México).
Suscríbete para seguir leyendo
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Un nuevo frente golpea Andalucía este martes: el segundo en tres días que traerá lluvias y tormentas a estas provincias
- Francisco Arquillo rompe su silencio: dará una conferencia sobre la restauración de la Macarena
- El monasterio de Cádiz que prepara los dulces navideños favoritos de Niña Pastori: “Los mejores del mundo”
- Fernando Fernández Cabezuelo se convierte en el nuevo hermano mayor de la Macarena
- Fernando Fernández Cabezuelo, la voz crítica que reclama el cambio de rumbo en la Hermandad de la Macarena
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible