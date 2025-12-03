El exdirectivo de Acciona imputado admite ante el juez reuniones con Cerdán, pero asegura que los pagos obedecen a servicios prestados

El exdirector de Acciona Construcción España Justo Vicente Pelegrini ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que se reunió en distintas ocasiones con Joseba Antxon Alonso Segurrola, administrador único de Servinabar, pero también con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que la Guardia Civil atribuye una participación del 45% de esa compañía con el objetivo de poder cobrar las comisiones que se investiga si percibían por adjudicaciones de obra pública presuntamente amañada.

Fuentes presentes en la declaración han señalado que Pelegrini, al que el juez ha impuesto comparecencias periódicas y le ha prohibido salir del país, conforme solicitaba Anticorrupción, ha negado cualquier pago de comisiones ilegales y ha asegurado que todo obedeció a servicios prestados a Acciona por la empresa navarra en materia de riesgos laborales. Ha señalado que disponía de facturas que acreditaban los trabajos realizados.

Enmarcó las reuniones a las que asistió Cerdán -y de las que la Guardia Civil ha aportado hasta fotos, una en un piso de Servinabar en Madrid y otra en un bar- el mismo día en 2019. Según las fuentes consultadas, mientras con Antxon Alonso le une una amistad con Cerdán se produjeron en relación con el proyecto Mina Muga, con el que en 2015 empezó la relación empresarial entre Acciona y Servinabar. Además, ha señalado que lo hizo con otros agentes sociales navarros, ya que era un proyecto que iba a suponer muchos puestos de trabajo en la comunidad autónoma.

Imagen del sumario del caso Koldo de Santos Cerdán y Justo Vicente Pelegrini / EL PERIÓDICO

El magistrado acordó la imputación de Pelegrini -que declaró ante el juez durante más de hora y media- y la de dos de sus subordinados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara el informe en el que se afirmaba que el 75% de los ingresos de Servinabar, la empresa cuya titularidad los investigadores atribuyen en un 45% al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, proviene del 2% que acordó entregarle por las obras a las que concurrían juntos.

En su declaración, Pelegrini ha asegurado que ese 2% era el límite pactado para que Servinabar se ocupara de riesgos laborales, porque es el porcentaje habitual en la prestación de este tipo de servicios. Ha añadido que podría justificarse lo pagado con las correspondientes facturas.

No obstante, sus explicaciones no han debido convencer a Anticorrupción, porque le ha recordado que el exdirectivo de Acciona Fernando Merino, también imputado en la causa, había declarado que lo único que hacía Servinabar era limpiar los camiones. Según Pelegrini, esa tarea es muy importante para evitar accidentes

Relación profesional

Por su parte, Olarte, para el que el fiscal también ha solicitado retirada de pasaporte y prohibición de salir del país, ha asegurado que su relación con Joseba Antxon Alonso era meramente profesional y que a Cerdán no lo conocía. Ni él ni Pelegrini han dicho conocer a Koldo García Izaguirre, pese a la relación que, según los investigadores, mantenía con Antxon, con el que puso en marcha la cooperativa Nooran.

La declaración de García Alconchel, director de la Zona Sur y África de Acciona Construcción, quedó aplazada hasta el próximo día 15, después de que su defensa alegara la imposibilidad de hacerlo este miércoles. Tras conocerse su imputación, lLa compañía procedió a suspender de funciones de manera cautelar a Olarte y García Alconchel, "sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad", señala en un comunicado.

Pelegrini fue apartado de la compañía en junio, cuando se conoció el informe que provocó la imputación de Santos Cerdán en la causa en la que ya estaban imputados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Fue en ese momento también cuando Acciona anunció la ruptura de todos sus vínculos contractuales y de asociación con la empresa navarra Servinabar 2000. La decisión de la compañía presidida por José Manuel Entrecanales incluía también el cese fulminante de Justo Vicente Pelegrini, hasta ese momento director de Construcción para España.

Cuando se conoció la imputación de sus tres exdirectivos, la compañía hizo en un nuevo comunicado en el que señalaba que "entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, Acciona Construcción mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 S.L. en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones". Sostenía que "los contratos y pedidos asociados a estos proyectos cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial".

