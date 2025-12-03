Tribunales
El juicio por el 'caso David Sánchez' se retrasa: empezará el 28 de mayo
El motivo es que varios de los abogados tienen otros señalamientos en las fechas que inicialmente fijó la Audiencia Provincial de Badajoz. Está previsto que las sesiones se prolonguen hasta el 4 de junio
Cambio de fecha en el juicio por el conocido como 'caso David Sánchez'. La Audiencia Provincial de Badajoz ha retrasado su inicio hasta el 28 de mayo de 2026, atendiendo así a la solicitud de varios de los abogados personados en la causa, que ya tenían señalamientos los días que inicialmente se señaló, del 9 al 14 de febrero.
Está previsto que se desarrolle en seis sesiones: el 28 y 29 de mayo y el 1, 2, 3 y 4 de junio.
El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y 9 investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del primero en la institución provincial en 2017 y la del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, después.
El magistrado ponente será Emilio Serrano Molera, al que ha correspondido por turno.
El conocido como ‘caso David Sánchez’ (también denominado Azagra en referencia al nombre artístico del músico) arrancó en junio de 2024, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite la denuncia presentada por Manos Limpias contra el hermano del presidente del Gobierno y Gallardo -entonces presidente de la Diputación de Badajoz- por la contratación del primero en la institución provincial.
La acusación popular pide 3 años de cárcel para Sánchez y Gallardo, a quien también solicita que se impongan 15 años de inhabilitación para ejercicio de cargo público.
La convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Extremadura podría cambiar el escenario del juicio. Según fuentes jurídicas, una vez que Gallardo, que concurre como candidato del PSOE a presidir la Junta, obtuviera su acta de diputado ya que no sería la Audiencia de Badajoz el órgano colegiado al que competería enjuiciar la causa, sino al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues sería aforado y ya no serviría el argumento de que en su 'aforamiento exprés' hubo fraude de ley para rechazar enjuiciarla.
- Andalucía reforzará la inspección y multará con hasta 600.000 euros las viviendas turísticas ilegales desde 2026
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- Aemet mantiene las alertas hoy miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas
- Francisco Arquillo rompe su silencio: dará una conferencia sobre la restauración de la Macarena
- Un nuevo frente golpea Andalucía este martes: el segundo en tres días que traerá lluvias y tormentas a estas provincias
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 2 de diciembre de 2025