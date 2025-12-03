Junts rechaza el acercamiento de Sánchez: "El PSOE ha bloqueado la legislatura con sus incumplimientos"

Pedro Sánchez necesitará algo más que buenas palabras y decretos económicos para convencer a Junts para que vuelva a formar parte del catálogo de aliados en el Congreso. Las filas posconvergentes firmaron el divorcio con el PSOE de forma unilateral, y aunque Sánchez ha tardado más de un mes en asumir públicamente que lo que provocó la ruptura fueron sus incumplimientos, el 'mea culpa' que entonó el martes no es suficiente para que el partido de Carles Puigdemont regrese ya a la mesa de negociación.

Junts se ha tomado exactamente 24 horas para responder públicamente al presidente del Gobierno, aunque desde el partido ya exhibieron sus recelos en privado al escuchar a Sánchez flirtear con Junts en antena. La líder de las filas en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este miércoles, desde la sede del partido en Barcelona, en que no hay conversaciones con los socialistas y que es el Gobierno quien ha roto la relación al no haber avanzado en sus compromisos: "Es el PSOE quien ha bloqueado la legislatura con sus incumplimientos", ha espetado.

A su juicio, las declaraciones de Sánchez "demuestran que no es que desde el PSOE no pudiesen [cumplir], es que no querían". Ahora bien, ha dado margen a Sánchez para reconducir la situación, si sigue al pie de la letra lo que está pactado. "La decisión de cómo seguirá gobernando la tiene que tomar el Gobierno", ha zanjado.

Entre los compromisos, Sánchez ha impulsado desde el Consejo de Ministros medidas para flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables, junto con un acelerón a los procesos para desalojar inmuebles ocupados y medidas para hacer frente a la multirreincidencia. Junts valora que si el Gobierno no mueve ficha con medidas estrella como la oficialidad del catalán en la UE, la delegación de competencias en inmigración a Catalunya o la aplicación de la amnistía a Puigdemont, no hay margen para una reconciliación porque "nada blanqueará los incumplimientos". Tampoco una cita entre Sánchez y el líder de Junts en Waterloo.