El libro de Juan Carlos I que Zarzuela preferiría que no existiera está en las librerías: ‘Reconciliación’ desembarca en España

El libro "Reconciliación" (Planeta), las memorias de Juan Carlos I, llega este miércoles a las librerías españolas con la carga de profundidad ya conocida (reproches a su hijo, lamentos por su salida de España y dardos contra Letizia) y tras un sorprendente vídeo 'promocional' del emérito en el que reclamaba apoyo para Felipe VI. La petición de 'ayuda' fue rechazada por la Zarzuela: "No es oportuno ni necesario", afirmó una portavoz oficial.

Este es el primer manuscrito que firma desde su marcha a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), un relato que ha escrito con la ayuda de la escritora y periodista francesa Laurence Debray, una mujer que ha pasado muchas semanas con él en ese país y que le ha convencido de que tenía que reivindicarse a sí mismo. En la Casa del Rey habrían preferido que nunca viese la luz algo así. Fuentes de la Zarzuela y también exasesores del exjefe de Estado coinciden en el análisis de que este libro no beneficia a la imagen de Juan Carlos I y tampoco ayuda al actual Monarca. El volumen, publicado en Francia el mes pasado, se pone ahora a la venta en España con un contenido que cuestiona de lleno la estrategia de silencio y desactivación que Felipe VI lleva ejerciendo desde 2014 sobre la figura de su padre.

Fuentes de la Zarzuela y también exasesores del exjefe de Estado coinciden en el análisis de que este libro no beneficia a la imagen del emérito

La Zarzuela optó el mes pasado por no hacer ningún comentario sobre el libro. Y este martes, fuentes oficiales precisaron que tampoco lo harán este miércoles coincidiendo con la publicación en España. En paralelo, fuentes de la editorial Planeta explicaron que no habrá ningún acto promocional del libro en España, una rareza para una obra de esta magnitud política.

Las memorias recogen algunos de los reproches más abrasivos que el emérito ha lanzado nunca hacia Felipe VI. Asegura que su hijo le dio “la espalda por sentido del deber”, cuando pactó con él y con el Gobierno de Pedro Sánchez que se fuera de España, en 2020, y lamenta haber sufrido su “insensibilidad”. También apunta hacia la reina Letizia, con quien afirma tener “un desacuerdo personal” que no habría contribuido a la cohesión familiar. Y en el libro vuelve una y otra vez a la idea de pérdida: “Nunca imaginé que cinco años después seguiría en Abu Dabi”. A su juicio, el aislamiento ha sido un golpe difícil de gestionar: “Estoy resignado”.

Más foco sobre la fractura familiar

El libro no evita episodios que marcaron su reinado. Admite que aceptar los 100 millones de dólares del rey saudí fue “un grave error”, aunque no aclara nada de la donación que hizo a su examante Corinna Larsen. Dice haber sido “cegado por un cierto séquito malévolo” y reivindica lo que considera su mayor legado: “Tras 40 años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva”. También revisita el 23-F y su relación con Alfonso Armada: “Le quería mucho y me traicionó”.

Juan Carlos I busca su espacio en la actualidad, en las librerías y en la historia mientras su hijo se lo restringe: pactó su salida de España y, el pasado 22 de noviembre, no quiso que participara en los actos para celebrar los 50 años de la monarquía que él consiguió restaurar en 1975. El libro, por fin a la venta en España, exhibe con claridad quirúrgica esa fractura.