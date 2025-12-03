Sara Fernández

Page: "Puigdemont no se merece que nos pongamos de rodillas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "Puigdemont y los suyos no han respetado al Gobierno cuando les hablamos de pie" y "pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurda". "No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas", ha lamentado el presidente castellanomanchego, este miércoles, a preguntas de los periodistas antes de participar en los actos por el Día de la Constitución en las Cortes de Castilla-La Mancha.