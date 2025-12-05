Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardón

Pedro Sánchez y Francesca Albanese recibirán el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos por su defensa de los palestinos

La Fundación Benedetti ha decidido reconocer 'ex aequo' "el accionar firme y ejemplar" de Albanese y de Sánchez "en la defensa de la dignidad humana y la justicia"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversando con el preisdente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversando con el preisdente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. / Europa Press

EP

MADRID

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, han sido elegidos este jueves como galardonados con el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2025, por sus respectivas labores en favor de los palestinos.

"Esta edición, marcada por un contexto de dolor colectivo y urgencia ética, por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino, requiere reafirmar nuestra vocación de memoria, justicia y solidaridad activa", reza el comunicado de la Fundación Benedetti en un comunicado difundido en su web.

Por ello, la entidad uruguaya ha decidido reconocer 'ex aequo' "el accionar firme y ejemplar" de Albanese y de Sánchez "en la defensa de la dignidad humana y la justicia".

En el caso del mandatario, el Consejo de Administración de la organización ha querido reconocer su "responsabilidad institucional al promover políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables".

En concreto, la fundación ha destacado su respaldo a "iniciativas concretas de paz, instando a poner punto final a tanto sufrimiento y garantizar el acceso humanitario en la Franja de Gaza", así como que haya tomado medidas para frenar la venta de armas a Israel y prohibir la importación de productos de asentamientos ilegales.

De Albanese, los miembros del consejo han ensalzado su "valentía ética" al enfrentar presiones internacionales y mantener una voz independiente en defensa de los derechos fundamentales, denunciando con claridad lo que muchos han preferido silenciar: el genocidio del pueblo palestino en Gaza". "Un faro de verdad y coraje", dicen de ella.

Asimismo, han aludido de manera específica al informe que la relatora presentó ante la Asamblea General de la ONU, titulado "Genocidio en Gaza, un crimen colectivo" y que "interpela a la comunidad global en su conjunto, recordando que el Derecho Internacional exige no solo abstenerse de participar en crímenes, sino también prevenirlos y sancionarlos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents