Sectores feministas del PSOE abren una fractura con la nueva dirección por el caso Salazar

El cese “fulminante” de Francisco Salazar en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y su renuncia de los cargos orgánicos en el PSOE, tras la publicación de testimonios de subordinadas relatando acoso sexual, se precipitó a las puertas del último comité federal. El pasado mes de julio, cuando se remodeló la cúpula de Ferraz tras la entrada en prisión del responsable de la Secretaría de Organización. Unos cambios orgánicos que, a su vez, se produjeron forzados por la dimisión de Santos Cerdán después del demoledor informe de la UCO de la Guardia Civil que detallaba su presunta participación en la trama Koldo. La elegida para relevar a Cerdán fue la valenciana Rebeca Torró, dándose la circunstancia de que estaba previsto situar a Salazar como uno de sus adjuntos. Ahora, cinco meses después, Torró hace frente a su primer terremoto interno provocado por la crisis del caso Salazar, y a las puertas del ciclo electoral.

Una fractura abierta por sectores feministas del PSOE, que cuestionan la inacción ante las denuncias y se revuelven también contra la elegida por Pedro Sánchez en la Secretaría de Igualdad tras el último congreso, Pilar Bernabé. La reunión de urgencia celebrada la noche del miércoles para abordar esta cuestión no hizo más que constatar, según fuentes presenciales, el “cabreo monumental” entre representantes de Igualdad de varias federaciones.

Los primeros disparos en la cita provinieron de la Federación Socialista Asturiana (FSA), pero los secundaron desde otros territorios como Castilla y León o Castilla-La Mancha. A la cita se convocaron a las secretarías y portavocías de Igualdad territoriales y se visibilizó una brecha con el nuevo aparato entre algunas de las caras clásicas del feminismo en el PSOE.

Después del choque entre sectores feministas y la dirección federal en el encuentro, este miércoles manifestaban su discrepancia en público la delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra, y la portavoz del PSOE en la comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández. La primera fue vicesecretaria del PSOE y promovió a la segunda como secretaria de Igualdad de la Ejecutiva. “Cuando se acabe de recoger toda la información, hay que ir a Fiscalía. Es lo que tiene que hacer nuestro partido y estoy segura que ellos están convencidos de hacerlo", sostenía Lastra este jueves haciéndose eco de la petición que otras dirigentes lanzaron durante el encuentro. Asimismo, se refería a este caso como "violencia contra las mujeres".

La portavoz parlamentaria de Igualdad reclamaba por su parte "explicaciones pormenorizadas y convincentes" a la dirección, dejando entrever que la reunión de urgencia no ha hecho más que prender el creciente malestar en la organización. Asimismo, instaba a que todo quede "muy claro, negro sobre blanco" y "sobre todo" que se proteja a las víctimas, quienes el pasado mes de julio, recordó, "prefirieron" ir a un medio de comunicación ('Eldiario.es) antes que "recurrir a la organización", según declaraciones recogidas por EFE.

Al tiempo que se exigen responsabilidades en Ferraz, se reclama actuar cuanto antes. La próxima semana está previsto otro encuentro con las responsables de Igualdad en los territorios donde los servicios jurídicos darán cuenta de sus avances y los pasos a emprender.

A la espera del informe

Se trata de cuadros medios y militantes de Igualdad territoriales, más expuestas a las bases y al coste de imagen en sus territorios, quienes están alzando la voz. El caso Salazar no solo genera jirones en la bandera feminista del PSOE, a las puertas de un ciclo electoral que los socialistas enfrentan en una situación ya de por sí delicada, sino que coloca en una incómoda situación de oposición interna a corrientes feministas. Y es que Francisco Salazar fue de los nombres que llegaron a sonar para sustituir a Santos Cerdán, pese a ser uno de los escasos supervivientes del equipo con el que Sánchez ganó en 2017 las primarias socialistas. Junto a Cerdán formó parte del primer equipo de Organización que, bajo el control de José Luis Ábalos, conformó Sánchez a su regreso a la Secretaría General del PSOE en 2017.

En la dirección federal explican que la comisión contra el acoso es quien está trabajando en recopilar los datos para el informe. Hasta no conocerse ese informe y tener todos los datos, no se podrá dar el paso llevar este escándalo a la Fiscalía, como exigen algunas de las responsables de igualdad. La demora en la resolución del expediente por posible acoso se había justificado en Ferraz por lo complejo del procedimiento y lo novedoso de estos mecanismos puestos en marcha.

Aunque Salazar se dio de baja de militancia la pasada semana, esta pérdida de la condición de afiliado, explican los socialistas, “no supone el fin del procedimiento. “La comisión tendrá que redactar su informe final, que remitirá a la Secretaría de Organización y a las partes”, añaden las mismas fuentes.

Además, este caso está avivando rencillas internas más aun entre militantes que en su día tuvieron más poder jerárquico en la organización creen que la dirección actual "no es capaz de dar un golpe en la mesa" y frenar "todo el daño", por el ruido, que este caso está causando en una de las señas de identidad del partido. Y más cuando aun siguen coleando los rasguños para provocó en el discurso del PSOE el 'caso Koldo' y los denigrantes mensajes que se mandaba José Luis Ábalos con su entonces asesor, ahora ambos en prisión.