Felipe VI alerta del desafío que vive el español en EEUU por las decisiones de Trump

Felipe VI advirtió este martes, ante los patronos del Instituto Cervantes, el cuerpo diplomático iberoamericano acreditado en España y varias autoridades —entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— de la necesidad de mirar con cuidado la situación del español en Estados Unidos. El Rey no citó a Donald Trump, pero sí aludió a “algunas decisiones recientes” que afectan a la comunidad hispanohablante en ese país.

Al margen de las decisiones políticas contra los inmigrantes de la Administración republicana, respecto a la lengua, el dirigente conservador ya borró el español de la web de la Casa Blanca en su primer mandato (2016-2020) y lo volvió a hacer cuando regresó al cargo, algo que Felipe VI ya criticó el pasado mes de febrero. Además, Trump firmó una orden ejecutiva en marzo de este año decretando el inglés como idioma oficial de EEUU, algo que nunca se había hecho en la historia del país. Esa decisión derivó en revocar otra orden que obligaba a los estados a facilitar servicios en otros idiomas. Hay que recordar que el español es la segunda lengua de largo en el país norteamericano: se calcula que, en 2050, de los 400 millones que tendrá EEUU, 100 millones serán hispanohablantes.

Pese a no citar al político estadounidense, Felipe VI ha abundado en el cambio de rumbo que está viviendo ese país. "No está de más recordar que la historia y el presente de ese gran país, que el año próximo celebrará el 250º aniversario de su independencia, difícilmente podrían entenderse sin la aportación de la lengua española y de la comunidad de habla hispana", afirmó.

El Rey se refirió a un escenario internacional dominado por “conflictos, rivalidades, desconexión…”, un clima que, a su juicio, también deja huella en las lenguas y en la cultura. Cada etapa histórica, señaló, arrastra sus propias trabas y exigencias, y esta no es una excepción. De ahí la importancia de quienes trabajan directamente en la defensa y proyección del español en el exterior.

El riesgo de quedarse solo con las cifras

En su intervención, en el almuerzo que se ha realizado tras la reunión del Patronato del Instituto Cervantes, Felipe VI reivindicó el auge internacional del español, un idioma que vive una etapa de “enorme pujanza” y “gran impacto global”. Sin embargo, advirtió de que no basta con celebrar las cifras de hablantes o estudiantes: la fuerza real de una lengua, dijo, no se mide solo en estadísticas, sino en la capacidad de seguir construyendo comunidad en contextos cambiantes. El Monarca citó a Sergio Pitol para recordar que “el lenguaje es el espejo más fiel de los cambios del hombre”, una idea que utilizó para enlazar el crecimiento del español con los dilemas que acompañan a toda transformación social.

Felipe VI cerró su discurso con un reconocimiento explícito al Instituto Cervantes y a sus profesionales. Destacó que su labor diaria recuerda que las lenguas no solo son herramientas de comunicación o vehículos de conocimiento, sino también “espacios de libertad”. En un contexto global cada vez más crispado, el Monarca reivindicó el papel del Cervantes como garante de esa libertad cultural y lingüística, y llamó a seguir apoyando su tarea en “todo tiempo y en todo lugar”.