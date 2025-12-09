Vox insinúa una “pinza” entre PP y PSOE tras votar juntos que el Tribunal de Cuentas fiscalice a su fundación

La fiscalización de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox y el mayor laboratorio de ideas de la extrema derecha en España, provocó este martes un nuevo choque entre los de Santiago Abascal y el Partido Popular (PP).

En la reunión de la comisión mixta del Congreso de los Diputados y del Senado sobre el Tribunal de Cuentas celebrada este martes en la Cámara Baja, una mayoría que formaron los votos positivos del PSOE y del PP, con la única oposición de Vox y sin ninguna abstención, aprobó una iniciativa del Grupo Socialista para que este organismo indague en las presuntas irregularidades en Disenso, negadas siempre por Vox. La portavoz parlamentaria del tercer grupo del Parlamento, Pepa Millán, en su rueda de prensa ordinaria semanal después de la reunión de la Junta de Portavoces, se preguntó retóricamente sobre los de Alberto Núñez Feijóo si "estos son los de la pinza" con el PSOE, una acusación de ida y vuelta en las dos formaciones de la derecha.

"El Partido Popular lleva años acusando a Vox de hacer pinza con el Partido Socialista, pero al final la incoherencia se manifiesta por sí sola. Tenemos a un Partido Popular que se manifiesta los domingos y que luego se sienta en conferencias con el Partido Socialista a hablar de las perspectivas del año que viene, que le ofrece pactos de Estado a Sánchez", aseguró Millán.

Como en otras ocasiones ha argumentado su partido, la dirigente de Vox aseveró que el PSOE y el PP se unen "para fiscalizar algo que ya está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas", y vaticinó que el resultado de esta indagación en las cuentas de su formación hermana no detectará irregularidad alguna, como ya ha ocurrido, sentenció al respecto, con lo dictaminado por el Tribunal Supremo (TS). "Está muy bien saber que los que acusan a los demás de hacer pinza con el Partido Socialista son los que al final conviven y pactan juntos este tipo de cosas, en lugar de hacer oposición al Partido Socialista y preguntarle a Sánchez por las cuentas de su partido, por las adjudicaciones de contratos de forma irregular a empresas amigas, por el rescate de Air Europa, por las mordidas que ha cobrado Santos Cerdán... ojalá se afanara el Partido Popular en pedir ese tipo de responsabilidades", sentenció Millán.

"Que se investiguen todas"

En la misma comisión mixta -aunque en una futura reunión de la misma y no la que tuvo lugar este martes, en la última semana de plenos parlamentarios antes del parón por Navidades- Vox presentará una iniciativa para que se fiscalicen las cuentas de las fundaciones de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, una iniciativa que el PP ya ha anunciado que votará a favor, como ahora ha hecho con la del PSOE. En palabras de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, "no es que apoyemos que el Tribunal de Cuentas investigue a la fundación Disenso, es que estamos a favor de que se investiguen todas las fundaciones".

El portavoz de los socialistas en la comisión mixta, Ferrán Verdejo, diputado del PSC por Barcelona, aseguró en su intervención que su petición se basa "en un historial de sospechas sólidas que acompañan a Vox y a la fundación". Entre ellas, citó las "transferencias desde los grupos parlamentarios de Vox" a la fundación de marras, y aseguró que el objetivo de Disenso es que Abascal tenga "una paguita".

Por parte del PP intervino el diputado Luis María Beamonte, quien señaló que "quien nada oculta, nada teme", si bien previamente afirmó que tanto la iniciativa de los socialistas como la de Vox que se votará en el futuro "carecen de sentido en lo que es un marco ya regulado", sentenció. Mientras que el portavoz de Vox en la comisión, el diputado Juan José Aizcorbe, habló de la "farsa socialista" y tachó al Tribunal de Cuentas de ser un organismo "colonizado por el Partido Socialista", antes de anunciar que la iniciativa contra su partido fracasará, ya que a su juicio solo obedece al intento del PSOE de acallar a quien discrepa de sus postulados.

