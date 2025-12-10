Dos exaltos cargos sanitarios de Ayuso vuelven a plantar a la justicia y el juez pide correos y WhatsApp que advertían de discriminación
Carlos Mur y Pablo Busca tampoco comparecen tras ser citados por una murte en una residencia de Torrelodones (Madrid)
Al igual que ocurrió este martes en un juzgado de Instrucción de Madrid, ni el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, que firmó las normas de actuación denominadas 'protocolos de la vergüenza; ni el exresponsable del SUMMA 112 Pablo Busca han acudido este miércoles a declarar ante el juez de Collado Villalba Pedro Valentín Cervillo, que les había citado en relación con las querellas presentadas por familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia.
En el caso del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, las acusaciones que ejercen Marea de Residencias y la asociación 7291: Verdad y Justicia, personadas en nombre de familias, anunciaron que solicitarán la busca y captura de los exaltos cargos sanitarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ante la imposibilidad de localizarles por parte de la justicia tras decidir su citación. Hoy se repetía una convocatoria similar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Collado Villalba, por una muerte en una residencia de Sanitas en Torrelodones.
Al igual que en el caso del juzgado de la capital, el que sí ha comparecido ante la jueza ha sido el sucesor de Mur en el cargo, Javier Martínez Peromingo, que ha vuelto a descargar en su antecesor la responsabilidad de la inclusión de pautas discriminatorias en las normas de actuación en las residencias de ancianos, según las mismas fuentes. Como novedad, y tras confirmar que, de manera personal había transmitido que no estaba de acuerdo con criterios los protocolos, ha puntualizado que lo hizo mediante correos electrónicos y WhatsApp, por lo que el juez le ha pedido que aporte estas comunicaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde al 'acuerdo histórico' para subir salarios: 'Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades
- Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- ¿Qué nos enseña la Macarena?: cinco lecturas después de una restauración histórica
- Los médicos paran cuatro días en Andalucía: todos los motivos de la huelga y cómo actuar si tienes cita
- Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 9 de diciembre de 2025