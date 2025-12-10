Felipe VI recibe a Abbas en un momento clave para su intento de recuperar peso diplomático

El presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbas, está realizando este miércoles una visita oficial a España, donde ya se ha reunido este mediodía con Felipe VI en la Zarzuela. Esta tarde lo hará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa y ambos comparecerán ante la prensa en una declaración sin preguntas.

El Monarca ha recibido a Abbas a las doce y media. Felipe VI ha entrado en el salón de audiencias agarrado con el presidente palestino, de 90 años. Abbas, cuya autoridad permanece sobre Cisjordania pero con un papel limitado en Gaza, busca recuperar relevancia diplomática, un apoyo que España le ha ofrecido siempre. No ha tenido ningún papel capital en el "plan de paz" en Gaza impulsado por EEUU en octubre, unas negociaciones de las que le apartó Donald Trump.

El alto al fuego está lejos de consolidarse: según autoridades de la Franja, se han registrado cientos de “violaciones” desde su inicio. Organismos humanitarios alertan de una crisis persistente, ya que miles de niños han sido hospitalizados por desnutrición y cientos de miles siguen en situación de inseguridad alimentaria.

Según fuentes gubernamentales, el objetivo principal de esta nueva visita es "mantener la atención sobre la grave situación en Palestina" así como reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Palestina ante los retos que, afirman, amenazan su funcionamiento y el proceso de paz en la región.

La visita de 2017

Felipe VI ya recibió con anterioridad a Abbas en la Zarzuela. Fue el 20 de noviembre de 2017. En aquellas fechas, pese a la siempre delicada situación en Oriente Próximo, algunos de los titulares se los llevó Cataluña. Habían pasado siete semanas del referéndum de independencia del 1-O y el presidente palestino dio su "apoyo" a la unidad de España.

