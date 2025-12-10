José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo: "Son denuncias anónimas falsas"

José Tomé, hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, ha acabado por dimitir este miércoles tras ser acusado de acoso sexual, aunque no de todos sus cargos: se aparta del órgano provincial y de la secretaría general del PSOE de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte de Lemos. "¿Acosar? Jamás", se defendió el político en una rueda de prensa ofrecida este miércoles. Tras ella, Ferraz le reclamó que deje también el gobierno local y su acta de diputado en Lugo. El socialista habría ofrecido puestos de trabajo "a cambio de favores sexuales" y habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono, además de realizar "tocamientos no autorizados", según relataron un grupo de seis mujeres a través del canal interno de la formación, denuncias que recibió el Órgano contra el Acoso del PSOE el pasado lunes.

En su comparecencia de hoy, Tomé tildó las acusaciones que recaen sobre él de "anónimas y falsas" y admitió que sí enviaba "chistes y bromas" a compañeros de trabajo, aunque no de carácter sexual: "Si cuentas un chiste, puede ser de muchos tipos, pero (para considerarlos) como acoso sexual, seguro que no". Ha decidido entonces "suspender" -de forma cautelar- su militancia "hasta que se resuelva un expediente" en el cual él mismo se personará para protegerse "con más libertad desde el punto de vista judicial": "Defenderé mi inocencia y para ello adoptaré todas las acciones legales que están en mi mano".

Justificó la renuncia de sus cargos, por un lado, para "no perjudicar al PSOE": "Partido al que amo profundamente y el más democrático". En el caso concreto de la Diputación, formalizará la dimisión de la presidencia esta semana, pero conservará su acta de diputado -aunque continuará como no adscrito debido a la suspensión de su militancia- con el objetivo de "facilitar que ese gobierno siga funcionando como hasta ahora y no ser un estorbo". Y, por otro, incidió, por "responsabilidad" y para "desarrollar mejor" su "defensa".

El PSdeG "propondrá ahora a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo", trasladó la propia formación en una nota.

Gobernará en Monforte "como grupo no adscrito"

A renglón seguido, el socialista explicó que sí continuará, no obstante, al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos, donde logró en las pasadas elecciones municipales la mayoría absoluta, pero tanto él como sus concejales, "voluntariamente", remarcó, gobernarán "como grupo no adscrito (también) hasta que se resuelva el expediente". Alegó al hilo que los vecinos "no tienen por qué soportar ninguna mentira, invento o denuncia falsa de nadie". Sin embargo, el PSOE nacional, tras conocer este extremo, le solicitó que se aparte de su puesto de regidor y entregue su acto de diputado provincial.

"Esto no me coge por sorpresa porque este tipo de situaciones, de bulos, las he vivido en muchas ocasiones; en la política, no vale todo, pero a veces, para alguien parece que sí, vamos a esperar, no soy conocedor de ninguna prueba. Todo se termina sabiendo", remató José Tomé ante los medios antes de responder a la pregunta de un periodista que no tiene "miedo" a que esto acabe con su carrera.

Esta situación saltó por los aires este martes por la noche tras desvelarse el contenido de varios mensajes de hasta seis mujeres, todas compañeras de partido, en el programa Código 10, de Cuatro. Según se relató en esta exclusiva, supuestamente conocían lo ocurrido el secretario xeral del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro; la vicesecretaria general del PSdeG y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez; y la secretaria de organización del PSOE de Lugo, Pilar García.

Sin embargo, tanto las responsables socialistas como el propio Besteiro negaron tener constancia de los hechos tras ser contactados por el espacio televisivo. "Yo no recibí ningún tipo de denuncia y no tengo acceso al canal interno de denuncias del PSOE. No quiero entrar en especulaciones", esgrimió el secretario xeral del PSdeG. Con todo, las denunciantes sostienen que bien por teléfono o bien en persona se les comunicó el presunto acoso de Tomé.

La propia Méndez salió al paso este miércoles para reprobar este "presunto acoso sexual": "Produce tristeza y repugnancia y hoy habrá un pronunciamiento contundente del PSOE de Galicia".

Horas después, el propio PSdeG envió efectivamente el susodicho comunicado de forma inmediata después de las palabras de Tomé. Los hechos "ya están siendo investigados con todas las consecuencias; el Partido Socialista va a llegar hasta el final", indicó la formación, al mismo tiempo que ha animado a "denunciar" este tipo de acciones y ha ofrecido su apoyo "a las víctimas de cualquier tipo de conducta machista": "Como siempre hemos hecho en nuestro partido. Todas ellas cuentan con nuestro afecto, respaldo y solidaridad. Somos el partido que siempre ha dado pasos frente a la desigualdad, caiga quien caiga. Tolerancia cero".

Asimismo, el PSdeG refiere que Tomé hizo "lo que tenía que hacer". "Es lo que le ha exigido este partido que hiciese, debiendo acompañarlo con la entrega de sus actas", se incide en el escrito.

"No tenemos conocimiento de ninguna denuncia en el canal contra el acoso porque no podemos tenerlo, al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido" PSdeG

Las denuncias contra Tomé se presentaron en el canal propio del PSOE tras estallar el caso de Francisco Salazar, asesor de La Moncloa y persona de confianza de Pedro Sánchez, acusado también de acoso sexual y conductas inapropiadas. Sobre este medio de comunicaciones interno, los socialistas gallegos señalan: "No tenemos conocimiento de ninguna denuncia en el canal contra el acoso porque no podemos tenerlo, al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido", abundan, a la vez que reseñan que se trata de un método "específico que garantiza la confidencialidad y la intimidad de las mujeres": "Una herramienta que, además, permite al Órgano contra el Acoso investigar y actuar con todas las garantías e independencia", rematan.

Se atrevía "en medio de una reunión a tocarte bajo la mesa"

Una de las damnificadas expuso, según se pudo leer en el programa de televisión, que Tomé "lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres en toda la provincia de Lugo". "Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna". "Se cree impune y es normal, porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo", relató la misma.

Siempre según Código 10, el presidente de la Diputación de Lugo habría "enviado mensajes obscenos y guarros, fotos y un sinfín de barbaridades". También se atrevía "en medio de una reunión a tocarte de bajo la mesa"; "te manoseaba". Otra mujer desveló: "Te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo". "Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria en el ayuntamiento de Monforte, y que no valía de nada estudiar si él no quería que yo aprobara", zanjó.