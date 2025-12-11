Renuncia
Dimite Javier Izquierdo, senador y miembro de la Ejecutiva del PSOE, tras una denuncia de acoso contra él
El secretario de Estudios y Programas del partido ha renunciado a su escaño y a su cargo en la dirección federal
El ‘me too’ del PSOE se extiende tras el caso Salazar y se lleva por delante cargos público
EP
El secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, ha presentado este jueves su renuncia como miembro de la dirección federal tras trascender una denuncia de acoso contra él. También ha comunicado que deja su acta como senador por Valladolid.
"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", ha anunciado Izquierdo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.
Según ha explicado el hasta ahora dirigente socialista, ha tomado la decisión "para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor". "Siempre agradecido", ha zanjado en la publicación.
Minutos antes de la renuncia, el medio 'eldiario.es' publicaba la existencia de una cuarta denuncia por presunto acoso sexual en el PSOE dirigida en esta ocasión contra Izquierdo.
Fuentes de Ferraz han confirmado a Europa Press la renuncia de Izquierdo, a la vez que han que precisado que no pueden conocer si existe la denuncia al tratarse de una cuestión confidencial.
En este contexto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentará este viernes 12 de diciembre las conclusiones tras la investigación sobre las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista Francisco Salazar. Además, junto a la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha convocado a todas las responsables de este área a una reunión presencial en la sede del partido en la calle Ferraz.
- Andalucía se prepara para un segundo frente: pueden ser dos días y con Huelva otra vez en alerta por lluvias
- Luz verde al 'acuerdo histórico' para subir salarios: 'Los funcionarios andaluces cobrarán como en otras comunidades
- Juan Andrés, funcionario de la Junta de Andalucía: 'La subida salarial hacia muchísima falta, estamos deseándola
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
- Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus