Azcón no llega a un acuerdo con Vox y las elecciones en Aragón serán el 8 de febrero

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado. Jorge Azcón no ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos tras la segunda reunión con Alejandro Nolasco celebrada este viernes en el Pignatelli por lo que los aragoneses irán a las urnas el próximo 8 de febrero.

La convocatoria oficial de las elecciones autonómicas, las primeras adelantadas de la historia de Aragón, se hará de forma oficial el lunes. Al día siguiente, el martes, la convocatoria quedaría publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que trasladaría la cita con las urnas a los 54 días posteriores, el domingo 8 de febrero.

Ya es oficial que Aragón vivirá el primer adelanto electoral de su historia en uno de sus momentos de mayor inestabilidad política. El actual Gobierno presidido por Jorge Azcón nació siendo de coalición con Vox ocupando incluso dos importantes departamentos como Justicia y Agricultura.

Un año después, la ultraderecha decidió romper el acuerdo en Aragón tras una decisión de la cúpula nacional tras un duro desencuentro por el reparto de menores migrantes. Después de un año y medio de desencuentros y tensiones entre los populares y Vox, el camino hacia el acuerdo se había hecho cada vez más estrecho y empinado.

Nolasco carga contra Azcón

El portavoz de la ultraderecha, Alejandro Nolasco, ha aseverado que a Azcón “no le gustó el resultado de las urnas” y por eso opta por convocar el adelanto: “No ha habido ningún interés en negociar, han tenido un inmovilismo absoluto porque tienen decidido ir a las urnas”. Para Nolasco, el presidente de Aragón se encuentra “centrado en la campaña más que la comunidad tenga buenos Presupuestos”. Mostrando su predisposición por la negociación, el líder de la ultraderecha en la comunidad ha solicitado establecer un calendario de reuniones, “consejería a consejería”, para abordar la situación de las cuentas autonómicas.

“Si nos pusimos de acuerdo una vez, ¿por qué no hacerlo otra vez?”, ha aseverado Nolasco, que ha criticado a Azcón por “armar un paripé” y ha señalado que la DGA “no ha dado el documento” a Vox para conocer en profundidad los Presupuestos.

Entre los argumentos dados por Azcón, según el portavoz de la ultraderecha, están que “el Presupuesto es el mejor del mundo y de la historia”. Las relaciones entre los dos partidos es “la misma de siempre: Vox sigue firme en sus ideas y el PP y PSOE están cambiando”.