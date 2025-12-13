Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Extremadura
Elecciones en Extremadura

Feijóo pide acabar con la "degradación" de Sánchez en las urnas, empezando por Extremadura

El presidente del PP pide darle a Extremadura "un gobierno decente, darle a España una normalidad política y no avalar un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (C).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (C). / Carlos Criado / Europa Press

Alejandro Cancho

Trujillo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "echar" a Pedro Sánchez en las urnas para acabar con la "degradación total" que su Gobierno ha traído al país y a las instituciones, empezando por hacerlo el 21 de diciembre en Extremadura.

Un llamamiento que ha hecho durante un mitin para apoyar a la candidata a la Presidencia extremeña, María Guardiola, subrayando que las elecciones del día 21 son mucho más que una lucha entre partidos porque de lo que se trata es de darle a Extremadura "un gobierno decente, darle a España una normalidad política y no avalar un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos".

Feijóo ha arropado a Guardiola al asegurar que no ha venido a pedir nada para él ni para su partido sino para "una mujer que no tiene más compromiso que defender a su gente".

