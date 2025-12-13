Gallardo pide la baja para los socialistas que hayan abusado: "En el PSOE no caben machistas ni abusadores"

"En el PSOE no caben ni los machistas, ni los abusadores, ni los babosos". Así de contundente se ha expresado este sábado el secretario general del PSOE extremeño y candidato a presidir la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a preguntas de los medios sobre los recientes casos de presunto acoso cometidos por socialistas de distintos puntos del país. En este sentido, ha manifestado que "si hay algún hombre más" en la formación que haya cometido abuso, que pida la baja.

"Me da asco que haya en las filas del PSOE hombres que abusen de las mujeres, que las acosen, que acosen a sus compañeras... porque esos no son compañeros míos", ha lamentado el líder de los socialistas de la región durante su visita al mercadillo de la localidad pacense de Villanueva de la Serena. Tras asegurar que en su partido solo hay lugar para "hombres y mujeres que apuesten por la igualdad y por el feminismo", ha remarcado que "el PSOE es tolerancia cero contra los abusos".

Ley de agricultura familiar

En materia electoral, Gallardo se ha comprometido a impulsar una ley de agricultura familiar "orientada a proteger a quienes viven del campo, facilitar el relevo generacional y garantizar condiciones económicas dignas". El objetivo es promover una normativa que a a su vez "garantice precios justos, refuerce la sostenibilidad y la innovación del sector". En su intervención, ha advertido de que la agricultura familiar "está en riesgo" porque los fondos de inversión "han visto que aquí hay negocio y un lugar para poder acechar y, por lo tanto, quedarse con el esfuerzo y con el trabajo de muchos años".

En esta línea, Gallardo ha destacado el papel estratégico de Las Vegas Altas como uno de los principales motores agroalimentarios de Extremadura, donde la agricultura y la industria conforman “el sector más fuerte de la región”. Un modelo, ha señalado, construido durante décadas “con trabajo, esfuerzo, talento y asumiendo riesgos” por parte de agricultores y agricultoras. Ha acusado al Gobierno de María Guardiola de no haber protegido a este sector porque "está más pendiente de dar respuesta, mediante baja de impuestos, a esos grupos de inversión que vienen aquí a robarnos la riqueza".

Frente a ello, el socialista ha abogado por una ley de agricultura familiar para "proteger" a las familias que se han dedicado al campo. y que debe partir del propio sector, de las organizaciones agrarias. Ha argumentado que se trata de evitar que "nuestra riqueza se acabe yendo a los grupos de inversión" porque cuando las tierras dejen de ser rentables, ellos las abandonarán "y con ello habrán abandonado nuestra economía y nuestra forma de vida".

Por último, el candidato socialista ha señalado algunos de los principales obstáculos del sector, como la excesiva burocracia y la falta de rentabilidad que dificulta el relevo generacional. En este puente, ha defendido una administración que acompañe al campo, reduzca trabas y apoye la innovación y la inversión para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería en Extremadura. "Vamos a poner en marcha el Observatorio de Precios, es fundamental, y vamos a cumplir la ley de la cadena alimentaria", ha manifestado.