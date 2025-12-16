Besteiro: "En absoluto valoré dimitir; debe hacerlo quien acosa"

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, se ve con fuerza para mantenerse al frente del partido en Galicia. Ni por un momento se le ha pasado por la cabeza abandonar la dirección pese a la crisis por la que está pasando la formación por el ‘caso Tomé’ y la gestión de la situación de acoso sexual que hizo la ejecutiva, que ha impulsado un movimiento al que no paran de sumarse cargos y militantes descontentos con el proceder del propio Besteiro por no actuar desde el primer momento con firmeza. Ayer, fue tajante al ser preguntado si había valorado en algún momento presentar la dimisión: "En absoluto, soy contundente". Es más, añadió que "quien tiene que dimitir es la persona que acosa".

Ya desde primera hora de la mañana, el líder de los socialistas gallegos se mostró seguro de sí mismo cuando sacó a colación el tema en el Parlamento. De mar de fondo, los manifiestos descontentos con la gestión que siguen sumando adeptos —de los que dijo respetar la libertad de expresión y "compartir muchas de las cosas que se dicen", pero que se actuó con "contudencia e inmediatez"— y el programa televisivo Código 10 que avanzaba desde el día anterior nuevas revelaciones, como que la persona con la que se reunió Besteiro fue la madre de la víctima del acoso sexual y que el dirigente socialista le dijo que no podía hacer nada.

Intervención en el pleno

Al inicio de su intervención en el pleno presupuestario del Parlamento, Besteiro empezó expresando "de forma clara y contundente" el "apoyo, afecto y solidaridad" de su partido a todas las víctimas de acoso, afirmando que no tienen carné político de un solo partido y defendiendo su gestión de la denuncia interna contra José Tomé, que se vio obligado a dejar la presidencia de la Diputación de Lugo y la secretaría provincial del partido. "Me guio decir la verdad siempre y sobre todo persiguiendo preservar el anonimato de las víctimas, no poniendo el foco en las víctimas, no como hicieron los populares", dijo.

Por la tarde, compareció en rueda de prensa para exigir la dimisión de todos sus cargos del alcalde de Barbadás por una denuncia de acoso laboral.

Preguntado sobre lo que le dijo a la madre de la víctima de que no podía hacer nada, respondió que no iba dar ningún dato que la pudiese identificar "para no desviar el foco" y que cuando se reunió con ella le "insistió" en que era necesario presentar una denuncia para poder actuar y activar el protocolo antiacoso del partido.