El alcalde del municipio orensano de Barbadás suspende su militancia del PSOE tras ser denunciado por acoso laboral por una militante

El alcalde del concello ourensano de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, ha suspendido esta tarde su militancia en el PSOE después de que una militante le denunciase por acoso laboral a través del canal interno del partido. El regidor, que niega "rotundamente los hechos", no dimitirá de la alcaldía, tal y como le ha exigido el esta tarde José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG.

La denuncia se produce, según fuentes del partido, un año después de que una concejala del PSOE se quejara ante el regidor de ser víctima de acoso sexual por parte de otro concejal socialista, al que el alcalde, tras tener pruebas de los hechos, que según el regidor eran claras, muchas a través de WhatsApp, obligó a dimitir voluntariamente, alegando entonces el dimisionario que se iba por causas de conciliación laboral.

El alcalde afirma que "no tengo conocimiento directo del contenido de la denuncia, pero yo no tengo relación laboral con ninguna militante. En el supuesto de que sea una concejala de mi grupo no hubo relación alguna de acoso con nadie", indica eludiendo en todo momento hablar de la identidad de la denunciante.

Afirma que "cada concejal o concejala tiene competencias delegadas dentro de áreas, y no he suprimido ni retirado esas competencias a ningún miembro de mi Gobierno", explica.

Sí ratifica que fue "tajante" en agosto de 2024, en exigir la dimisión de uno de sus concejales, invitándolo a dimitir y dejar su escaño porque, pese a que no había ninguna denuncia externa ni en el juzgado, "soy contundente en estos temas, y no tenía sentido, tras ver la gravedad de las pruebas, que esa persona estuviera siquiera cerca de la supuesta víctima". Le llama la atención al alcalde que esta denuncia por acoso laboral contra él –el alcalde se niega a ratificar que es realmente una concejala de su grupo– se produzca 16 meses después de aquel episodio de acoso sexual, cuyo autor fue obligado a dimitir, y apenas después de que Valcárcel fuera uno de los cargos socialistas firmantes del escrito en el que criticaban la poca agilidad de la dirección del PSdeG-PSOE en actuar ante determinados casos de acoso sexual, como las que presentaron por el canal interno del PSOE varias mujeres contra el alcalde y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

La denunciante por acoso laboral contra el alcalde ha pasado, según confirman fuentes del partido, un periodo de bajas médicas consecutivas tras el episodio de acoso sexual de hace un año. El alcalde insiste en que "es absolutamente falso de lo que se me acusa, y en el supuesto de que fuera una militante o, como dice algún medio, no tengo relación alguna con ella. Si realmente la denunciante es una concejala me he portado bien con todos. No hay acoso".

En cuanto a la supuesta queja de la denunciante de que el regidor no se preocupó por su situación por las diferentes bajas a lo largo de estos 16 meses, indica Valcárcel que "es por respeto; entiendo que si alguien está de baja no se le debe molestar".

No le consta al alcalde "que exista denuncia en el juzgado" y reconoce que "no es fácil aceptar una denuncia de este tipo. Es un marrón y aunque tengo la conciencia tranquila no se asume". El PSOE gobierna en Barbadás con 7 concejales y el apoyo de 1 concejal de DO. La dirección provincial del PSOE convocó una asamblea urgente a las 20.00 horas de este martes para estudiar este tema.

