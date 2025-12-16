Pilar Alegría deja el Gobierno este martes para centrarse en las elecciones de Aragón

Pilar Alegría dejará el Gobierno este martes. El adelanto de las elecciones autonómicas en Aragón, a las que concurrirá como candidata del PSOE, ha precipitado el paso a un lado de la ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno. Los comicios anticipados se celebrarán el próximo 8 de febrero, después de que el presidente Jorge Azcón firmase este lunes el decreto de disolución de las Cortes. Esta será su última rueda de prensa como portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros. La ofrecerá acompañada de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que la sustituirá al frente de la Portavocía una mujer. En conversación informal con los periodistas durante la tradicional copa de Navidad en La Moncloa evitó adelantar nombres, pero descartando así de las quinielas a nombres que habían sonado como los del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Transición Digital y Función Pública, Óscar López.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", ha trasladado Alegría a través de la red social X para añadir "ahora inicio mi camino más emocionante". "Vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", ha subrayado.

La previsión es oficializar su salida tras el Consejo de Ministros que se está desarrollando hoy y realizar el intercambio de carteras en los próximos días, según fuentes de su entorno. Pedro Sánchez no tiene en sus cálculos una gran crisis de Gobierno, sino un cambio “puntual”, “uno a uno” de los miembros de su Ejecutivo en el caso de que se vayan convocando elecciones autonómicas y sus ministros, que también son candidatos, tengan que centrar sus esfuerzos en la batalla electoral.

Alegría fue nombrada ministra en julio 2021, saltando al Consejo de Ministros desde la delegación del Gobierno en Aragón, y ostenta el cargo de portavoz desde 2023, cuando sustituyó a Isabel Rodríguez. Antes fue también portavoz del PSOE.

Como cierre de la que ha sido su última rueda de prensa en La Moncloa como portavoz, Alegría regresa a su tierra con el "el corazón lleno, repleta de de orgullo y sobre todo muy emocionada porque siendo para mí importante cerrar esta etapa, me siento profundamente y especialmente emocionada por porque vuelvo a mi casa". "¿Qué quieres que les diga? Yo, cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto", aseveró la candidata socialista. Entre las muestras de cariño de los compañeros del Gobierno -fue despedida con aplausos de la reunión del Gabinete y con un abrazo del presidente -, como las mostradas en directo en la rueda de prensa por las ministras de Ciencia y la de Igualdad, Diana Morant y Ana Redondo, Alegría recibió en redes una sentida despedida del titular de Economía, Carlos Cuerpo. "Ha sido un placer poder avanzar a tu lado, gracias por estos años de trabajo, compromiso y servicio público. ¡Mucho ánimo y fuerza en esta nueva etapa de vuelta a casa! El Cuerpo, siempre con Alegría", afirmó en X el ministro dando muestra de la buena sintonía entre ambos.